الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يكرّم «بطلة الثانوية العامة» المتفوقة في الامتحانات

محافظ القاهرة يكرم
محافظ القاهرة يكرم بطلة الثانوية العامة

كرّم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الطالبة سهيلة سمير محمود المعروفة باسم «بطلة الثانوية العامة» التى استطاعت التفوق هذا العام رغم ظروفها التى اضطرتها لإجراء جراحة خطيرة بالعين قبل الامتحانات بأقل من 20 يومًا، إلا أنها أصرت على دخول الامتحان وحصلت على درجات متميزة بكل المواد.

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محافظ القاهرة يكرم بطلة الثانوية العامة


وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تفخر بأن تكرم واحدة من بناتها التي تحدت كل الظروف وواصلت دراستها بتفوق، مؤكدًا أنها مثال للقوة والإصرار متمنيًا أن يكون كل الشباب بمثل عزيمتها فى كل تحدٍّ يواجهونه.

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محافظ القاهرة يكرم بطلة الثانوية العامة

وحيا محافظ القاهرة بطلة الثانوية العامة الطالبة بمدرسة سيزا نبراوى بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بالقسم الأدبى على روحها العالية متوقعًا لها مستقبلًا باهرًا، كما حيا أسرتها على وقوفهم بجانبها مؤكدًا أنهم نموذج مشرف لأبناء العاصمة.

وأهدى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة للطالبة شهادة تقدير وجهاز لاب توب وهدية لأسرتها.

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محافظ القاهرة يكرم بطلة الثانوية العامة
تكريمات محافظ القاهرة بطلة الثانوية العامة محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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