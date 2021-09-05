مصر تعزى تركيا فى حادث تصادم قطار وحافلة

أعربت مصر عن خالص تعازيها لأسر ضحايا الاصطدام بين قطار وحافلة بتركيا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان مساء اليوم، إن مصر تابعت بكل حزن وأسى الأنباء الواردة بشأن هذا الحادث، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

تركيا تعزى مصر في ضحايا حادث أتوبيس السويس

وأعربت تركيا عن تعازيها لمصر، اليوم الأحد، في وفاة عدد من المواطنين بحادث انقلاب سيارة متجهة من شرم الشيخ إلى القاهرة.

ونشرت الخارجية التركية، بيانا اليوم الأحد، قالت فيه إنها تلقت «ببالغ الأسى نبأ حادث انقلاب حافلة متجهة من شرم الشيخ إلى القاهرة اليوم (5 سبتمبر) في مصر، ما أسفر عن مصرع وإصابة العديد من الأشخاص».

وتابعت: «نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونقدم تعازينا لمصر».

ومن المنتظر أن تستأنف مصر وتركيا محادثاتهما الاستكشافية يومي 7 و8 سبتمبر 2021، حيث سيغادر السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية المصري، إلى أنقرة لحضور المشاورات السياسية، استجابة لدعوة تركيا.

ويبحث الوفدان خلال المحادثات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وذلك وفق بيان أصدرته وزارتا الخارجية في مصر وتركيا قبل أيام.