الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

النيابة تحقق فى اتهام مدير مدرسة بهتك عرض طفله بقنا

هتك عرض
هتك عرض

تحقق النيابة العامة بمحافظة قنا في قضية اتهام مدير مدرسة بهتك عرض ابنه البالغ من العمر 5 سنوات، بعدما اتهمته زوجته في محضر رسمي بقسم شرطة مدينة قنا.

القصة بدأت عندما تلقي اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا، بلاغا بقيام ربة منزل وابنها، أيمن. ي . م، البالغ من العمر 5 سنوات، باتهام زوجها الذي يعمل مدير مدرسة بقنا بهتك عرض طفلها.

وأقرت الزوجة خلال أقوالها أن زوجها يعاني من مرض نفسي، وشاهدته بعد الواقعة في حالة ارتباك شديد وأخبرها طفلها أن والده خلع سرواله عنوة واتهمته في محضر رسمي بقسم شرطة قنا.

فيما كشفت التحريات الجنائية أن المتهم يبلغ من العمر 58 عاما، والزوجة 35 عاما، وبينهما خلافات عائلية، وهي الزوجة الثالثة للمتهم.

هتك ضبط منزل مدير محافظة قنا الكشف الطبى النيابة عرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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