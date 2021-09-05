«تكنولوجيا المعلومات»: مصر أصبحت بوابة العبور إلى إفريقيا

قال المهندس خالد إبراهيم نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية إن التعاون المصري مع دول إفريقيا حقق نموا كبيرا خلال العامين الماضيين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة الذكاء الاصطناعي والإنترنت والأمن السيبراني والموبايل بانكينج.

وأضاف إبراهيم في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن مشروعات البنية التحتية والإنترنت أحد مجالات التعاون المشترك، مؤكدا أن مصر أصبحت بوابة العبور إلى إفريقيا.

وأوضح أن مبادرة جسور وصلت بمحطاتها إلى دول كثيرة في قلب القارة الإفريقية مثل رواندا والنيجر وتنزانيا وكينيا، لافتا إلى أن القيادة السياسية ذللت العقبات أمام تواجد الشركات المصرية في أفريقيا.

وأشار نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى أن العلاقات المصرية مع الأشقاء الأفارقة تحسنت بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في استعادة دور مصر الإفريقي وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية لدول القارة.

في السياق نفسه، ثمن إبراهيم جهود التعاون المصري القبرصي في مجال تكنولوجيا المعلومات يفتح شهية الشركات القبرصية للاستثمار في مصر، قائلا إن هناك تعاون كبير في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.