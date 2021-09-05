متاح الاستفسار.. رابط بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021.. إليك التفاصيل

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021.. يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن الرابط الخاص للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال استخدام الرقم القومي، حيث يسهم ذلك على تسهيل الأمور ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على بعض الخدمات التي تناسب حالتهم الصحية.

وفى هذا التقرير تستعرض "الدستور" أبرز الخطوات الأزمة للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي .



رابط الاستعلام الخاص في بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021

يمكنك الاستعلام عن موقف بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال الدخول على موقع وزارة التضامن، ثم الخادمات الخاصة بذوي القدرات الخاصة، أو الدخول مباشرة على رابط الاستعلام . https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

_ ثم يدخل المستخدم رقم بطاقة الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

_ وبعد ذلك يتم الضغط على كلمة «استعلام»

_ ومن ثم يظهر موقف البطاقة، وهي كالآتي:

موافقة الوزارة على إصدار البطاقة.

الطلب لا يزال قيد الدراسة.

رفض الطلب لعدم استيفاء الشروط وانطباقها

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021



وحتى يتمكن الشخص ذوى الاحتياجات الخاصة من إصدار بطاقة خدمات متكاملة، يمكنه التقديم أونلاين، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم ذلك من خلال الدخول على رابط التسجيل المخصص لذلك بشكل مباشر.

سيتطلب الأمر استيفاء البيانا الشخصية للمستخدم، ويجب الإجابة على مجموعة الأسئلة الأساسية.

يتم رفع المستندات الخاصة بنوع الإعاقة والتفاصيل كافة كما ويتم التعهد بأن جميع الأوراق سليمة.

ثم الضغط على تسجيل والتى بدورها سيظهر رقم الطلب الخاص بالمستخدم، كما يلزم الاحتفاظ به للاستعلام عن موقف البطاقة فيما بعد.

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الخطوات التالية، تكون من خلال الاستعلام ودراسة الحالة.

من ثم يمكن للمستخدم الاستعلام عن موقف الطلب الخاص بك بحالة القبول تتوجه للمكتب الخاص بالتأهيل المخصص له في الموعد الذي المحدد، و من ثم يقوم بتسليم كافة المستندات والأوراق الخاصة بالإعاقة، لكي يتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي .

كما يتم بعد استيفاء البيانات تحديد درجة ونوع الإعاقة إن كان الشخص يستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة لدعم ذوى الإعاقة.