متاح الاستفسار.. رابط بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021.. إليك التفاصيل
رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021.. يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن الرابط الخاص للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال استخدام الرقم القومي، حيث يسهم ذلك على تسهيل الأمور ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على بعض الخدمات التي تناسب حالتهم الصحية.
وفى هذا التقرير تستعرض "الدستور" أبرز الخطوات الأزمة للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي .
رابط الاستعلام الخاص في بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021
يمكنك الاستعلام عن موقف بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال الدخول على موقع وزارة التضامن، ثم الخادمات الخاصة بذوي القدرات الخاصة، أو الدخول مباشرة على رابط الاستعلام . https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest
_ ثم يدخل المستخدم رقم بطاقة الرقم القومي في الخانة المخصصة له.
_ وبعد ذلك يتم الضغط على كلمة «استعلام»
_ ومن ثم يظهر موقف البطاقة، وهي كالآتي:
موافقة الوزارة على إصدار البطاقة.
الطلب لا يزال قيد الدراسة.
رفض الطلب لعدم استيفاء الشروط وانطباقها
خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021
وحتى يتمكن الشخص ذوى الاحتياجات الخاصة من إصدار بطاقة خدمات متكاملة، يمكنه التقديم أونلاين، من خلال اتباع الخطوات الآتية:
يتم ذلك من خلال الدخول على رابط التسجيل المخصص لذلك بشكل مباشر.
سيتطلب الأمر استيفاء البيانا الشخصية للمستخدم، ويجب الإجابة على مجموعة الأسئلة الأساسية.
يتم رفع المستندات الخاصة بنوع الإعاقة والتفاصيل كافة كما ويتم التعهد بأن جميع الأوراق سليمة.
ثم الضغط على تسجيل والتى بدورها سيظهر رقم الطلب الخاص بالمستخدم، كما يلزم الاحتفاظ به للاستعلام عن موقف البطاقة فيما بعد.
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الخطوات التالية، تكون من خلال الاستعلام ودراسة الحالة.
من ثم يمكن للمستخدم الاستعلام عن موقف الطلب الخاص بك بحالة القبول تتوجه للمكتب الخاص بالتأهيل المخصص له في الموعد الذي المحدد، و من ثم يقوم بتسليم كافة المستندات والأوراق الخاصة بالإعاقة، لكي يتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي .
كما يتم بعد استيفاء البيانات تحديد درجة ونوع الإعاقة إن كان الشخص يستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة لدعم ذوى الإعاقة.