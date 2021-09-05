«دور الفنون والأزياء في تعزيز القيم» في محاضرة بـ«الأعلى للثقافة»

تنظم لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني، في السابعة مساء الخميس المقبل محاضرة بعنوان "دور الفنون والأزياء في تعزيز القيم والفكر الإيجابي للمجتمع" للدكتور عمرو حسونة، أستاذ التصميم ورئيس قسم الملابس السابق بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، على أن تبث أونلاين عبر صفحة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس على "فيسبوك" وقناتها على اليوتيوب.

تأتي هذه المحاضرة في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني وضمن سلسلة محاضرات: (دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف)؛ والتي تشرف على تنظيمها الفنانة الدكتورة سهير عثمان؛ وتتضمن السلسلة محاضرات قصيرة يلقيها أعلام الفنون التشكيلية والعمارة في مصر حول دور الفنون في مواجهة التطرف الفكري ودعم وتعزيز القيم الإيجابية.

واقترحت لجنة الفنون التشكيلية والعمارة إقامة فعاليتين منفصلتين تعرض "أون لاين" في إطار المبادرة التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بعنوان "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، وتتضمن الفعالية الأولى: أفلام تسجيلية ووثائقية للتعريف برموز الفنون التشكيلية والعمارة في مصر، فيما تتضمن الفعالية الثانية ضمن فعالياتها محاضرة اليوم حول "الفنون ودورها في مواجهة التطرف"، وخصص المجلس يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع وفي تمام السابعة مساء لبث فعاليات لجنة الفنون التشكيلية والعمارة؛ وذلك من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بوحدة "أمانة المؤتمرات" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقناتها على يوتيوب.

كان المجلس الأعلى للثقافة استضاف الخميس الماضي، حفل التكريم الذي يقيمه ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي؛ لكل من: الشاعر درويش الأسيوطي - الروائي سعيد نوح - الكاتب سمير المنزلاوي والأديب الكبير مصطفى نصر.

جاء التكريم ضمن الدورة السادسة لـ"ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي" الذي تنظمه دائرة الشارقة للثقافة برعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي - عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ ويهدف إلى تكريم الشخصيات التى ساهمت فى خدمة الثقافة العربية المعاصرة والاحتفاء بإنجازاتهم الفكرية والأدبية؛ ويتم التكريم في بلدان المكرمين بالتعاون مع الوزرات والهيئات الثقافية الرسمية ببلدان المكرمين.