الأحد 05 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سعر التذكرة 250 جنيهًا

26 سبتمبر.. تامر حسني في الإسكندرية لإحياء حفل تخرج طلاب كلية التجارة

بوستر حفل تامر حسني
بوستر حفل تامر حسني

يستعد تامر حسني لإحياء حفلاً غنائيًا ضخمًا داخل حديقة الجوهرة الذهبية بالإسكندرية، الأحد الموافق 26 سبتمبر الجاري؛ احتفالاً بتخرج طلاب كلية التجارة.

وطرحت الشركة المنظمة التذاكر الخاصة بالحفل، والتى جاءت بفئتين الأولى بـ250 جنيهًا، أما الثانية VIB بمبلغ 500 جنيه.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الرابعة مساءً، ويقدم خلاله تامر باقة متنوعة من أبرز أغنياته التي قدمها خلال مشواره الفني منها «مبطلناش إحساس، في جمال كده، عيش بشوقك، يا واحشني، صعبة، حلو المكان»، وغيرها.

وطرح تامر مؤخرًا أغنية "صعبة" على طريقة الفيديو كليب وحققت نسبة مشاهدة عالية، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهي كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى، ويعرض له حاليًا فى السينمات فيلم «مش أنا» الذي حقق إيرادات ويشاركه في البطولة نخبة كبيرة من الفنانين منهم حلا شيحا، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، وإخراج سارة وفيق، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني.

النجم تامر حسني حفل تامر حسني تفاصيل حفل تامر بالإسكنردية 26 سبتمبر حفل تامر اسعار تذاكر حفل تامر حسنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى السودان

الأرصاد: طقس الاثنين حار رطب.. والعظمى 34

أول تعليق من رضا البحراوى بعد التحقيق معه فى نقابة الموسيقيين

«عابر للحدود».. أبرز إنجازات صندوق تحيا مصر

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

بعد محاولة الانقلاب.. بعثة المنتخب المغربى فى غينيا بأمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

صور

مراحل صناعة الفحم (صور)

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلى يزور روسيا للمرة الأولى

والدته من مصر.. إسرائيل تصادق على تعيين سفيرها الجديد فى أمريكا

فلسطين ترفض مشروع التسوية الإسرائيلى بشأن القدس