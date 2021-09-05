26 سبتمبر.. تامر حسني في الإسكندرية لإحياء حفل تخرج طلاب كلية التجارة

سعر التذكرة 250 جنيهًا

يستعد تامر حسني لإحياء حفلاً غنائيًا ضخمًا داخل حديقة الجوهرة الذهبية بالإسكندرية، الأحد الموافق 26 سبتمبر الجاري؛ احتفالاً بتخرج طلاب كلية التجارة.

وطرحت الشركة المنظمة التذاكر الخاصة بالحفل، والتى جاءت بفئتين الأولى بـ250 جنيهًا، أما الثانية VIB بمبلغ 500 جنيه.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الرابعة مساءً، ويقدم خلاله تامر باقة متنوعة من أبرز أغنياته التي قدمها خلال مشواره الفني منها «مبطلناش إحساس، في جمال كده، عيش بشوقك، يا واحشني، صعبة، حلو المكان»، وغيرها.

وطرح تامر مؤخرًا أغنية "صعبة" على طريقة الفيديو كليب وحققت نسبة مشاهدة عالية، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهي كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى، ويعرض له حاليًا فى السينمات فيلم «مش أنا» الذي حقق إيرادات ويشاركه في البطولة نخبة كبيرة من الفنانين منهم حلا شيحا، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، وإخراج سارة وفيق، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني.