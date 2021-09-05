«ملوخية ومحشي».. «الست قمر» تتصدر التريند بغسل «المواعين» في البحر

بطريقة بسيطة وأسلوب فكاهي، تصدرت «الست قمر» التريند بعد قيامها بطبخ وغسيل المواعين على البحر.

وقالت «السيدة قمر» لـ«الدستور»: «أنا من أسرة على قد حالنا بقالي سنة ونص فاتحة قناة على يوتيوب ومفيهاش غير 300 متابع واللي هما أصلًا نصهم قرايبي وكمان مش بيبقى فيه مشاهدات على القناة».

وحاولت أن تزود عدد المتابعين على قناتها الخاصة في «يوتيوب»، موضحة أن المحتوى التي تقدمه هو أكلات شعببية وتعليم السيدات مهارات في الطبخ والاهتمام بمنازلهن لكن رغم الجهود التي تبذلها لزيادة عدد المتابعين إلا أن الوضع استمر لما هو عليه، متابعة: «زوجي قالي إننا هنقضي يوم في العين السخنة مع الأولاد وكالعادة أنا قررت أصور وأسجل أجزاء من اليوم ودخلنا شاطىء خاص وكان الشاطئ هادي بشكل كبير ولا يوجد إلا أشخاص قليلة وبدأت بالفعل بالطبخ على الشط».

وأوضحت «الست قمر» أنها بدأت في تحضير الأكل وبدأت بإعداد أصناف من الأكلات المصرية كالملوخية والمحشي ورق العنب والرنجة، موضحة أنها لم تقوم بإعداد الأصناف بالمنزل لكنها بدأت في التحضير بها وهي على الشط بالفعل وكان زوجها وأطفالها يقومون بمساعدتها في تدوين تلك اللحظات.

وتابعت: «أنا بدأت في تخريط الملوخية ولف المحشي وكان في نظرات استغراب من باقي زوار الشاطئ ولكن كان فيه نظرات تشجيع وكلمات دعم كثيرة أيضًا وناس كانت بتقولي أننا نفسنا نعمل زيك».

وأضافت أنها دونت تلك اللحظات وبثتها على حسابها الخاص بـ«تيك توك» لتحصد ملايين المشاهدات.

وعلقت «قمر» على فيديو غسيل الأواني في البحر: «دخلت الحمام عشان أغسل المواعين بس بصراحة مستحملتش الريحة فعشان كده لجأت لغسيلها في البحر وبرضو جوزي كان بيساعدني في التصوير وتدوين تلك اللحظات».

وأضافت: «واجهت موجة من التعليقات السلبية وأكثر تعليق أثر فيا هو إني بشوه الحضارة المصرية عشان طبخت محشي على البحر وغسلت شوية مواعين».