«الدفاع التايوانية» ترصد 19 طائرة عسكرية صينية جنوب غربي البلاد

رصدت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، 19 طائرة عسكرية صينية في منطقة تحديد الدفاع الجوي بجنوب غربي تايوان، حسبما افادت وكالة بلومبرج للأنباء.

و ذكرت الوكالة، أن دورية تايوانية أصدرت تحذيرات لاسلكية ونشرت أنظمة دفاع جوي صاروخية لمراقبة نشاط الطائرات، حيث كانت طائرات الجيش الصيني قد دخلت أكثر من مرة منطقة تحديد الدفاع الجوي على مدار العام.

- تايوان: الصين تنشر تكتيكات حربية في «المنطقة الرمادية» لإخضاع الجزيرة

وفي تقريرها الدفاعي الذي ينشر مرة كل أربع سنوات والذي نشر مارس الماضي، حذرت وزارة الدفاع في تايوان من أن الصين تنشر تكتيكات حربية في «المنطقة الرمادية» لإخضاع الجزيرة التي تطالب الصين بأحقيتها فيها، سعياً منها لإنهاك تايوان بالمناورات والنشاطات المتكررة قريباً من مجالها الجوي ومياهها.

وتعد الصين جزيرة تايوان إقليماً تابعاً لها، وصعدت نشاطها العسكري خلال الأشهر الأخيرة، سعياً منها لتأكيد سيادتها عليها والتعبير عن استيائها من الدعم الذي تقدمه واشنطن للجزيرة.

وأورد التقرير أن بمقدور الصين أن تغلق بشكل جزئي موانئ تايوان الرئيسية وممراتها البحرية، وتقطع عنها سبل النقل البحري، بينما يهدف نشرها للصواريخ بعيدة المدى إلى منع قوات أجنبية من تقديم دعم لتايوان.

ومنذ عام أو أكثر تشكو جزيرة تايوان، التي تطالب الصين بالسيادة الكاملة عليها، من طلعات جوية متكررة لطائرات السلاح الجوي الصيني قرب الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي (خارج سيادة الصين) وغالبا ما يحدث ذلك في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي، قرب جزر براتاس التي تسيطر عليها تايوان.

- تفاصيل أحدث طلعة جوية صينية

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن أحدث طلعة جوية نفذتها الصين شملت 10 طائرات "جيه-16" وأربعة طائرات "سوخوي-30" المقاتلة، بالإضافة إلى قاذفات "إتش-6" القادرة على حمل أسلحة نووية، وطائرة مضادة للغواصات.

وأضافت الوزارة أنه تم إرسال طائرات مقاتلة تايوانية لتحذير الطائرات الصينية، كما تم نشر أنظمة صواريخ لمراقبتها.



وكان أحدث نشاط عسكري كبير مشابه أعلنته تايوان قد وقع يوم 15 يونيو الماضي وشمل 28 من طائرات سلاح الجو الصيني.

وكثيرا ما تنفذ الصين مثل هذه الطلعات الجوية لإبداء استيائها إزاء شيء قد تكون تايوان فعلته، أو ردا على إظهار أي دعم دولي لسيادة الجزيرة، خاصة من جانب الولايات المتحدة، أكبر مورد للسلاح لتايوان.

ولم يتضح بعد ما الذي دفع بكين لتنفيذ الطلعة الجوية هذه المرة، لكن سفينة حربية أمريكية وزورقا لخفر السواحل الأمريكي، أبحرا عبر مضيق تايوان في أواخر الشهر الماضي.