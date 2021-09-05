أبوالعطا: الرئيس أحيا فكرة التطوع والعمل الخيري

أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، بالدور الاجتماعي الهام الذي يقوم به صندوق "تحيا مصر"، خاصة قيامه بتنظيم العديد من القوافل لدعم الأسر الأولى بالرعاية خاصة فى المناطق النائية والحدودية، فى إطار احتفالية أبواب الخير التى شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، حيث دشن صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة علي مستوى الجمهورية.

وقال أبو العطا، في بيان اليوم الأحد، إن صندوق "تحيا مصر" تأسس لتنفيذ مشروعات قومية تنموية تهدف إلى وضع حلول جذرية وعاجلة للقضايا الاجتماعية التي تؤرق حياة فئات كادحة وكبيرة من المصريين من حيث دعمهم ماليًا أو صحيًا مثل علاج فيروس سي وتوزيع لقاح فيروس كورونا مجانًا، فضلًا عن تبني العديد من المبادرات المجتمعية الخاصة بالأطفال كمبادرة أطفال بلا مأوى ومبادرة سداد ديون الغارمين والغارمات وفك كربهم من داخل السجون، إضافة إلى دعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن صندوق تحيا مصر خلال السنوات المنقضية لعب دورًا محوريًا كمعاون لأجهزة الدولة وقاطرة للعمل المجتمعي عبر تدعيم شراكاته مع الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإحداث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية والقضاء على المشكلات التي يعاني منها المجتمع.

وأوضح أنه خلال تلك السنوات قدم الصندوق حزمة متكاملة من المشروعات كفلت الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية بكل ما يعينهم على احتياجاتهم المعيشية، وتحسّن من حياتهم فضلًا عن استخدام وسائل جديدة لتقديم أدوات مرنة لتمويل مشروعات الشباب والمرأة المعيلة بما يدخل البهجة والسعادة على كل أفراد الأسر المستهدفة، كما اقتحم العديد من الملفات الشائكة التي كانت تحتاج دعمًا ماليًا كبيرًا وأطلق العديد من المبادرات.

وأكد أن تسجيل صندوق "تحيا مصر" 3 أرقام قياسية جديدة في موسوعة جينيس العالمية، تختص بكل من (أكبر حملة للتبرع بالأجهزة الطبية في العالم، وأكبر حملة للتبرع بالأجهزة المنزلية بواقع 4500 جهاز، وأكبر تبرع بالمواد الغذائية باجمالى مليون كرتونة لمساعدة أسرنا في ربوع مصر كلها)، هو أكبر دليل على دوره في حل الأزمات ورعاية المحتاجين وإغاثة الملهوفين، مشيرًا إلى أنه لا يقتصر فقط داخليًا وإنما امتدت يد الخير والمساعدات المصرية إلى دول الجوار، ويعد أهمها تقديم المساعدات لدولة فلسطين من خلال الإعمار أو الإعانات الطبية والغذائية وذلك بهدف دعم الأشقاء العرب في محنتهم العصيبة مما يدل علي الإنسانية العظيمة التي يتحلي بها الرئيس السيسي.

وتابع أن الرئيس السيسي أول من عمل على إحياء فكرة التطوع وترسيخ مبادئ العمل الخيري بالمجتمع المصري بمختلف فئاته؛ وذلك من أجل خدمة الوطن، وأبرز مثال تجلي فيه التطبيق الفعلي علي أرض الواقع لأنشطة العمل الخيري بمختلف أنواعه، هي مبادرة "حياة كريمة" التي تطوع بها مئات الآلاف من الشباب يعملون ليلًا ونهارًا دون كلل بهدف إحداث التقدم والتنمية والدعم للفئات الأكثر إحتياجًا للتضامن.

وناشد أبوالعطا رجال الأعمال والاستثمار والقادرين من الشعب المصري العظيم على استمرار تبرعاتهم لصندوق تحيا مصر، من أجل ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي فى أروع صوره، مشيدًا بالتعاون والتنسيق والعمل المشترك بين مؤسسة تحيا مصر ومختلف مؤسسات المجتمع المدني.

واختتم: "علينا التوعية بنشر أهمية وفوائد النشاط التطوعي الخيري وإعلام الأفراد بدورهم الإيجابي الذي ينعكس علي المواطن والدولة في آن واحد".