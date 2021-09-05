«صناعة الوفد»: صندوق «تحيا مصر» نجح في تغيير واقع المصريين للأفضل

ثمن المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، عضو الهيئة العليا، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره احتفالية «أبواب الخير» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن تعظيم أموال تبرعات صندوق «تحيا مصر» من أجل استكمال خطة تطوير وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وقال قوطة إن حديث الرئيس حول متابعته المباشرة لأموال الصندوق وأوجه الصرف فيه يبعث في النفس طمأنينة بأن الأموال يتم صرفها على ما يرام وبأقصى استفادة ممكنة.

وأوضح عضو الهيئة العليا، في بيان له أن صندوق «تحيا مصر» استطاع تغيير واقع عدد كبير من ملايين المصريين، وأصبح مظلة تكافل اجتماعي يتساوى فيها جميع الطبقات، في محاولة لتحسين جودة المعيشة وتسهيل كافة السبل لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.

ولفت المهندس حمدي قوطة إلى أن الرعاية الصحية شهدت تطوراً كبيراً على يد الصندوق، لا سيما في علاج مرضى الضمور العضلي، وكذلك ملف التنمية العمرانية فيما يتعلق بتطوير المناطق العشوائية وغيرها.

وأشاد رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، برسالة الرئيس السيسي للمصريين بضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية والإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الرابعة فيروس كورونا (كوفيد-19) ، وسرعة المبادرة للحصول على اللقاح للوقاية من خطر الإصابة به .