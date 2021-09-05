الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

285 عرضًا تقدم للمشاركة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الـ 28

افيش
افيش

أغلق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت باب المشاركة في دورته الثامنة والعشرين منذ أيام بعدما تقدم 285 عرضا مقسمة إلي ( 167 ) عرضا أجنبيا من مختلف دول العالم ، و( 118 ) عرضا مصريا ، وبدأت لجنة متخصصة في المشاهدة لاختيار العروض التي ستشارك وتتنافس على جوائز المهرجان .

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي سينطلق يوم 14 ديسمبر ويستمر حتى 19 من نفس الشهر، وستشارك العروض المختارة ضمن مسابقة المهرجان الرسمية أو على هامش المهرجان، وتقدم العروض المشاركة ضمن برنامج المهرجان لليلتي عرض متتاليتين، ويمكن تقديم العرض لليالي إضافية خارج القاهرة بالتنسيق المسبق مع الفرقة.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تتشكل من: الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من : الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل.

وكانت أعلنت وزارة الثقافة رعايتها لمشروع شبكة المهرجان المسرحية الذي تقرر تدشينه وانطلاقه بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الــ ( 28 ) برئاسة الدكتور جمال ياقوت ، وأكدت معالي الوزيرة رعايتها  الكاملة لهذا المشروع المهم الذي سيجمع أهم المهرجانات بالمنطقة العربية سواء التي تحمل صيغة المحلية أو العربية أو الدولية.

وقال جمال ياقوت رئيس المهرجان وقتها أن الهدف من هذا المشروع المسرحي وضع أجندة لهذه المهرجانات وعمل خريطة محددة بمواعيد كافة المهرجانات المسرحية بالمنطقة يتم خلالها تحديد مواعيد المهرجانات الدولية التي تقام في الدول العربية من قبل رئيس كل مهرجان حتى لا يتم التضارب في المواعيد، بالإضافة لتبادل المعلومات والعروض والخبرات التدريبية.

وأضاف أيضا: المهرجان أطلق الاستمارة الخاصة بهذه الشبكة وكيفية الاشتراك فيها عبر موقعه الرسمي وعلى كل صفحاته بالسوشيال ميديا ، وخلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين ، سيتم التدشين بحضور رؤساء المهرجانات العربية المشاركة في الشبكة، والتي ستكون في المرحلة الأولي للمهرجانات العربية المحلية والدولية، أما المهرجانات التي تقام في دول أجنبية غربية فسيكون التنسيق معها في المرحلة الثانية بعد تدشين المشروع عربيا في البداية.

المهرجان ينطلق يوم 14 ديسمبر ويستمر حتى 19 من نفس الشهر، ويتشكل مجلس إدارته  في دورته المقبلة ، على النحو التالي : «د. جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل».

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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