محافظ بورسعيد يبحث مع مساعد وزير التموين جهود وآليات تقديم الخدمات التموينية

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ، الدكتور محمد عشماوى مساعد وزير التموين ، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك فى إطار متابعة تقديم الخدمات التموينية وانتظام سير العمل بمديرية التموين ببورسعيد .

وخلال اللقاء ناقش محافظ بورسعيد مع مساعد وزير التموين، عددا من الموضوعات المتعلقة بمدى توافر احتياجات المحافظة من السلع الغذائية والاستراتيجية الهامة ببورسعيد، و انتظام العمل بمصانع إنتاج المواد الغذائية و الخطط المستقبلية لدعم قطاع التموين بالمحافظة .

وبعث المحافظ،عبارات الشكر لوزير التموين على اهتمامه بتنمية ودعم قطاع التموين ببورسعيد، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين ويتماشى مع التنمية التى تشهدها بورسعيد فى كافة المجالات .

وفي شأن آخر شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، و اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، عرضآ فنيا لأشهر أغانى ديزنى " لنجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفي ، بالمركز الثقافى بمحافظة بورسعيد ، وذلك فى إطار فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام2021، والتى تستمر فعالياتها حتى نهاية العام الجاري، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وقيادات وزارة الثقافة.

وأشاد محافظ بورسعيد و وزيرة الثقافة بالعرض الفنى و مستوى الأداء المتنوع والمميز لنجوم فرقة أوبرا القاهرة ، وأوضح المحافظ أنه سيقام خلال شهر سبتمبر العديد من الفعاليات المتنوعة التي تتضمن معرضا للكتاب تنظمة الهيئة المصرية العامة للكتاب واخر للوثائق التاريخية أعدته دار الكتب والوثائق القومية، و يقام مساء الأحد 5 سبتمبر عرضآ لفرقة رضا ويضم مجموعة من أشهر التابلوهات والاستعراضات الخاصة بالفرقة كما تنتقل عروض السيرك القومي الى المدينة الباسلة يومي الخميس والجمعة 9،10 سبتمبر .

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن وزارة الثقافة أعلنت عن اقامة 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية انطلقت مارس الماضي وتهدف الى الاحتفاء بالمدينة الباسلة وابراز مقوماتها الثقافية ، وتشارك فيها جميع قطاعات وزارة الثقافة وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية وغيرها من الأنشطة الثقافية والفنية .