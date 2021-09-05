علي غنيم: عدة عوامل تحدد تأثير موجة كورونا الرابعة على السياحة

قال علي غنيم، عضو اتحاد الغرف السياحيةً، إن تأثير الموجة الرابعة لفيروس كورونا على قطاع السياحة وخاصة الحركة السياحيةً متوقف على قوة تأثيرها وعدد الإصابات وكذلك الوفيات، وبناء عليه سيكون لها تأثير سلبي بشكل مباشر على الحركة السياحية، خاصة وأن السائح الأوروبي تحديدا ما تزال لديه تخوفات حتى الآن من الإصابة بهذا الفيروس، ولديه حرص شديد على متابعة كل ما هو متعلق بالفيروس في البلد التي يرغب بالسفر إليها.

وأضاف غنيم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه كلما كانت الموجة شديدة يكون تأثيرها أكبر عليى الحركة الوافدة، خاصة وأن السائح القادم من الدول الأوروبية يفكر كثيرا بشأن الأمان قبل قرار السفر.

وأشار إلى أن السياحة بدأت في التعافي ولكن الموجة الرابعة ستجعلها تتراجع مرة أخرى في حال كانت الموجة أقوى في وقت الذروة، وهذا ما سيجعل العالم يعيد أولوياته من جديد في موضوع السفر تخوفا من انتشار العدوة بين مواطنيهم