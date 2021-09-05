تطوير 21 فرعا.. «التموين» تعتمد موازنة «المصرية لتجارة الجملة»

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن اعتماد موازنة الشركة المصرية لتجارة الجملة فى السنه المالية الجديدة ومنها تطوير 9 فروع جملة و12 فرع تجزئة كمنافذ لمجمعات الاستهلاكية فى محافظات الوجه القبلى.

كما تم إضافة نشاط شراء العقارات لنشاط السجل التجارى للشركة وذلك لاستكمال تسليحا العقارات المملوكة للشركة كطلب للشهر العقارى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه وزارة التموبن والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار اقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

كانت بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر سبتمبر لعدد 28سلعة.

وتضمن القرار صرف زجاجة زيت لتر أو زجاجة 800 مللي لكل فرد، وبحد أقصى أربع زجاجات للبطاقة، كذلك 2 كيلو سكر للفرد وحسب احتياجاته، وكيلو أرز للبطاقة التموينية مع صرف باقي المستحق من مبلغ الدعم من أصناف قائمة السلع التموينية الأخرى المتاحة على النظام.

وشدد القرار على أن يتم صرف جميع السلع التموينية لأصحاب البطاقات اختياريًا، و تحديد الكميات على ماكينة التوزيع طبقًا لقرار وزير التموين لكل فرد، وحسب عدد أفراد البطاقة بالنسبة للسكر 2 كيلو للفرد، وعدم تجاوز ذلك.

وفي حالة اختيار المواطن ورغبته باستلام كميات ما يحتاجه من السلع التي تم ذكرها ويستكمل باقي الدعم من باقي السلع (28 سلعة تموينية) المتاحة تتم العملية بنجاح.

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع الغذائية بكل أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولًا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضروات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15% إلى 25%.

كما تقوم الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين فى مواعيدها.