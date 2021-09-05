«عابر للحدود».. أبرز إنجازات صندوق تحيا مصر

شهدت احتفالية «أبواب الخير» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن إنجازات صندوق «تحيا مصر»، والذي تحول لكيان كبير لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري.



وترصد"الدستور" أبرز إنجازات صندوق تحيا مصر



"فيروس سي"

مشروع مكافحة وعلاج فيروس سي، حيث وفّر الصندوق الجرعات العلاجية لنحو 360 ألف مواطن مجانا، ونجح في القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الفيروس، مع اجراء المسح الطبي على 1.2 مليون مواطن.



"علاج الكبد في الأقصر"

قدم الصندوق الدعم لمركز صندوق تحيا مصر لعلاج أمراض الكبد بالمجان في محافظة الأقصر، يعتبر أول مركز علاجي وبحثي في الشرق الأوسط لمكافحة فيروس Cيقدم الصندوق خدمة الكشف والعلاج لغير القادرين في محافظات جنوب الصعيد مجانا، حيث قدم العلاج لـ 17200 ألف مريض حتى الآن، مع إجراء المسح الطبي لـ 177 ألف مواطن.



"نور حياة"

ساهم في مبادرة نور حياة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019 لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية ونجح في تقديم الخدمة الطبية المتميزة لنحو 165 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، و 880 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية ، كما تم إجراء 13 الف 594 عملية لعلاج المياه البيضاء، و توفير 95 ألف و 457 نظارة طبية للبالغين، و صرف العلاج لـ 76 ألف و 490 حالة، كما تم تسليم 90 ألف و847 نظارة لتلاميذ المرحلة الابتدائية.



-بدأ صندوق تحيا مصر فى توزيع 306 حضانات للأطفال المبتسرين بالتعاون مع أحد البنوك، وذلك على المستشفيات والمراكز الصحية التى تعانى عجزا فى الحضانات، ضمن حملة بعنوان (يوم جديد).



-وفر الصندوق 1500 ماكينة غسيل كلوى، و1000 كرسى مريض ضمن مبادرة كلنا جنبك وذلك تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمعاونة الصندوق للدولة وإحلال وتجديد منظومة رعاية مرضى الفشل الكلوي على مستوى الجمهورية.



-الصندوق توّج جهوده خلال عام 2020 بتسجيل 3 ألقاب في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة مساعدات إنسانية شهدها العالم والتي دعّم من خلالها مليون أسرة بالغذاء، والكساء، والأغطية استعدادا لفصل الشتاء.



-امتد نشاط تحيا مصر ليشمل نطاق محافظات الجمهورية كافة، في أقصى الحدود والمناطق النائية، بل وأصبحت عابرة للحدود بعد تنفيذ تكليف الرئيس بالمشاركة في المبادرة المصرية لإغاثة وإعمار قطاع غزة.