الأحد 05 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«عابر للحدود».. أبرز إنجازات صندوق تحيا مصر

صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر

شهدت احتفالية «أبواب الخير» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن إنجازات صندوق «تحيا مصر»، والذي تحول لكيان كبير لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري.


وترصد"الدستور" أبرز إنجازات صندوق تحيا مصر


"فيروس سي" 

مشروع مكافحة وعلاج فيروس سي، حيث وفّر الصندوق الجرعات العلاجية لنحو 360 ألف مواطن مجانا، ونجح في القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الفيروس، مع اجراء المسح الطبي على 1.2 مليون مواطن.


"علاج الكبد في الأقصر" 

قدم الصندوق الدعم لمركز صندوق تحيا مصر لعلاج أمراض الكبد بالمجان في محافظة الأقصر، يعتبر أول مركز علاجي وبحثي في الشرق الأوسط لمكافحة فيروس Cيقدم الصندوق خدمة الكشف والعلاج لغير القادرين في محافظات جنوب الصعيد مجانا، حيث قدم العلاج لـ 17200 ألف مريض حتى الآن، مع إجراء المسح الطبي لـ 177 ألف مواطن.


"نور حياة" 

ساهم في مبادرة نور حياة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019 لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية  ونجح في تقديم الخدمة الطبية المتميزة لنحو 165 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، و 880 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية ، كما تم إجراء 13 الف 594 عملية لعلاج المياه البيضاء، و توفير 95 ألف و 457 نظارة طبية للبالغين، و صرف العلاج لـ 76 ألف و 490 حالة، كما تم تسليم 90 ألف و847 نظارة لتلاميذ المرحلة الابتدائية.


-بدأ صندوق تحيا مصر فى توزيع 306 حضانات للأطفال المبتسرين بالتعاون مع أحد البنوك، وذلك على المستشفيات والمراكز الصحية التى تعانى عجزا فى الحضانات، ضمن حملة بعنوان (يوم جديد).


-وفر الصندوق 1500 ماكينة غسيل كلوى، و1000 كرسى مريض ضمن مبادرة كلنا جنبك وذلك تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمعاونة الصندوق للدولة وإحلال وتجديد منظومة رعاية مرضى الفشل الكلوي على مستوى الجمهورية.


-الصندوق توّج جهوده خلال عام 2020 بتسجيل 3 ألقاب في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة مساعدات إنسانية شهدها العالم والتي دعّم من خلالها مليون أسرة بالغذاء، والكساء، والأغطية استعدادا لفصل الشتاء.


-امتد نشاط تحيا مصر ليشمل نطاق محافظات الجمهورية كافة، في أقصى الحدود والمناطق النائية، بل وأصبحت عابرة للحدود بعد تنفيذ تكليف الرئيس بالمشاركة في المبادرة المصرية لإغاثة وإعمار قطاع غزة.

السيسي الشرق الأوسط صندوق تحيا مصر فيروس مبادرة نور حياة محافظة الأقصر تقديم الخدمة الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى السودان

الأرصاد: طقس الاثنين حار رطب.. والعظمى 34

أول تعليق من رضا البحراوى بعد التحقيق معه فى نقابة الموسيقيين

«عابر للحدود».. أبرز إنجازات صندوق تحيا مصر

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

بعد محاولة الانقلاب.. بعثة المنتخب المغربى فى غينيا بأمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

صور

مراحل صناعة الفحم (صور)

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الإسرائيلى يزور روسيا للمرة الأولى

والدته من مصر.. إسرائيل تصادق على تعيين سفيرها الجديد فى أمريكا

فلسطين ترفض مشروع التسوية الإسرائيلى بشأن القدس