من «الطقطقة» إلى الحبس.. القصة الكاملة لضبط «سمكري البنى آدمين»

تستكمل جهات التحقيق بمدينة نصر، إجراءاتها في اتهام يوسف خيري بممارسة الطب بدون ترخيص وانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي، و المعروف إعلاميا باسم "سمكري البني أدمين"، ونرصد في هذا التقرير القصة الكاملة لضبط المتهم حتى قرار حبسه.

إغلاق المركز وضبط المتهم

أغلقت أجهزة الأمن بالقاهرة ومباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، مقرا للمتهم افتتحه كمركز علاج طبيعي فى منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حرصا وحفاظا على صحة المواطنين، وطالبت النيابة بالتحري عن هويته وعن ترخيص المكان وترخيص مزاولة مهنة الطب.

الفنانة ساندي على "إنستجرام": "كنت هتشل"

و وكانت الفنانة ساندي قد حذرت عبر موقع الفيديوهات والصور "إنستجرام" ، من "سمكري البني آدمين" الذي ظهر مؤخرا في عدد من فيديوهات النجوم، وقالت: "ده نصاب وعملي إصابة كانت هتعملي شلل رباعي، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي، لوكان قطعه كنت اتشليت أو مت"، وأضافت: "منه لله يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل، تحذير ياجماعة مش أي حاجة الفنانين أو الأنفلونسرز يعلنوا عنها تعملوها أرجوكم".

النقابة تحذر من المتهم

فيما حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، المواطنين من التعامل مع المدعو "يوسف خيري" وشهرته “سمكرى البنى آدمين”، وذلك لانتحاله صفة أخصائى العلاج الطبيعى، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة ، تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى.

وأوضحت النقابة، في بيان، أن إدارة مباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع النقابة العامة، قد أغلقت مقر المركز المملوك لسمكرى البنى آدمين بمدينة نصر، وتشميعه، وكررت تحذيراتها من التعامل مع "سمكري البنى آدمين" حرصا وحفاظا على صحة المواطنين، وطالبت المواطنين بالتأكد من هوية دكتور العلاج الطبيعى ومن ترخيص المكان، وترخيص مزاولة المهنة.

التحريات: ألقي القبض عليه وأخلي سبيله العام الماضي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة في الواقعة أن المتهم يوسف خيري الشهير بسمكري البني أدمين تم القبض عليه من عام ، بمدينة نصر وتم تحرير محضر له وأخلي سبيله من النيابة العامة، وأضافت التحريات أن المتهم قام بتزوير بطاقة الرقم القومي وانتحل صفة أخصائي علاج طبيعي .

وأكدت التحريات أن المتهم قام بتزوير الشهادة الجامعية كما أوضحت التحريات أن الاجهزة الامنية عندما داهمت المركز ضبطت العديد من الشهادات وكلها مزورة.

قرار النيابة

كانت جهات التحقيق قد قررت حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الخاصة به.

وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة تمهيدا لاستدعاء المغنية "ساندي" للاستدلال عما نسبته للمتهم في منشور لها على تطبيق "إنستجرام" تتهمه بالنصب والتسبب في إصابتها أثناء جلسة علاج طبيعي، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات حول مالك المركز والتأكد من الشهادات التي يحملها بعد توجيه عدد من الفنانين اتهامات ضده.