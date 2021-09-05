الأحد 05 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم العالي» تكشف موعد فتح باب تقليل الاغتراب بالجامعات

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

قالت وزارة التعليم العالي، إنه سيتم فتح باب تقليل الاغتراب عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات المقرر إعلانها غدا الإثنين.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا.

وقال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار: «تعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط، ولا يوجد تحويل ثلاثي، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد».

في سياق متصل، أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 240 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الأحد الموافق 5/9/2021.

وأوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

ويؤكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وعلى الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق مساء اليوم الأحد الموافق 5/9/2021، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.

وزارة التعليم المرحلة الثالثة نتيجة المرحلة الثالثة موقع التنسيق وزير التعليم العالي تنسيق المرحلة الثانية المرحلة الثانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

مصر تستقبل 252 ألف جرعة جديدة من لقاح «جونسون»

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

حقيقة فيديو «سمسرة السجل المدني» على فيسبوك

التحقيق مع عاطل قتل مدرسًا حاول منعه من سب الحضور على مقهى بالإسكندرية

تحرير محاضر لـ9150 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

حسين دعسة

درعا.. نهاية البداية لتدويل الأزمة السورية

صور

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

عشية الأعياد اليهودية.. كيف يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة أي تصعيد أمني؟

الاحتلال يجرف «مقبرة الشهداء» فى القدس

إسرائيل تسجل 9749 إصابة جديدة بكورونا