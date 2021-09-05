«رجال الأعمال»: الشراكة بين الجامعات وقطاع التشييد تؤهل الشباب لسوق العمل

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشتركة في مجالات التدريب بين كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وشركات أعضاء لجنة التشييد بالجمعية بهدف توفير فرص تدريب عملي للطلاب في مجالات الاستشارات الهندسية وقطاع التطوير العقاري والمقاولات.

وأكد المهندس أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الشراكة بين كليات الهندسة وعدد من الشركات فى مجال التشييد والتطوير العقاري، تأتي تأكيدا على الدور الهام لرجال الأعمال في دعم التعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، لافتاً إلى أهمية الدمج بين العملية التعليمية وسوق العمل الفعلي بالعمل علي تنمية مهارات الطلاب وإكسابهم الخبرات العملية من خلال إشراكهم في كافة مراحل تنفيذ المشروعات بداية من التخطيط والتصميمات ودراسات الجدوى صولاً إلى صناعة منتجات متميزة فى قطاعات التشييد والبناء.

كما أشار "الشناوي"، إلى أهمية مبادرات جمعية رجال الأعمال المصريين في اكتشاف العناصر الطموحة من الشباب وتوفير فرص العمل بعد التخرج لإعطاء الطلاب جرعة من الأمل في تحويل الأحلام الي واقع وأنه لا يوجد شئ مستحيل او صعب بالتعليم والتدريب والعمل.

- السويدي: تقديم العديد من البرامج التدريبية في مجالات الهندسة

الدكتور وليد السويدي

من جهته قال الدكتور وليد السويدي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التعاون مع كلية هندسة عين شمس، شئ مشرف لإنجاز هدف أسمى، و نفخر أن نشارك فيه مع هذا الصرح التعليمي العريق كمسؤولية مجتمعية تجاه تدريب الطلاب وتأهيل الشباب والخريجين لسوق العمل، سواء كأعضاء في جمعية رجال الأعمال المصريين أو علي مستوي شركة الدقة للاستشارات الهندسية وأكاديمية لمهندسي الإنشاءات المحترفين المنبثقة من الشركة.

وأوضح أن أكاديمية السويدي ، تعمل على تقديم العديد من البرامج التدريبية في مجالات الهندسة المختلفة بجانب نقل الخبرات ومتطلبات سوق العمل، بما يسهل من إيجاد فرص العمل ودعم ربط التعليم بمتطلبات واحتياجات سوق العمل الفعلي.

- الزيات: تطوير التعليم أبرز هداف مصر 2030

المهندس أحمد الزيات

من جانبه قال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بالجمعية، أن الشراكة مع جامعة عين شمس، تهدف إلى دمج الشباب في كافة أطياف المجتمع، من خلال خلق بيئة تعليمية لرفع مستوي قدرات الشباب وإعداد كوادر لديها من التعليم والمعرفة والمهارات ما يؤهلهما للالتحاق بسوق العمل.

وأضاف "الزيات"، أن تطوير التعليم من أسمي أهداف رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، كما يحظى بأولوية لدى القيادة السياسية والقطاع الخاص المصري، موضحاً أنه تم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين شركة ادارة الأنظمة الهندسية EMS وهندسة عين شمس، تحت رعاية جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع شركة سيمنس لتدريب الطلاب في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحكم في المباني والمدن الذكية.

- البشير : التدريب على التنفيذ غير التقليدي

فيما أوضح المهندس بشير مصطفى، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أن البروتوكول يأتي في إطار الدور المجتمعي المطلوب من رجال الأعمال و حرصا على تدريب طلبة كليات الهندسة و إمدادهم بما يتناسب مع متطلبات السوق الحالي، مشيرا إلى أن شركة للتطوير العقارى والمقاولات قامت بتوقيع بروتوكول التعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين لتدريب 20 طالبا من السنوات قرب النهائية، وذلك في مواقع الشركة للمشاركة في تنفيذ الأعمال الإنشائية التقليدية وأيضا الكثير من طرق الإنشاء غير التقليدية كالبلاطات سابقة الشد، وإنشاء المباني من أعلى لأسفل وامداد المتدربين بمعلومات عن طرق البيع والتسويق وخدمة العملاء والقطاع المالي بالشركة حرصا على أن يكون الخريج ملما بجميع خبرات واحتياجات سوق العمل .