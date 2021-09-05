الأحد 05 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في واقعة «سمكرى البني آدمين»: سوَق لنفسه عبر الفنانين

ساندي
ساندي

كشفت مصادر على التحقيقات في اتهام يوسف خيري، المعروف إعلاميا باسم "سمكري البني أدمين"، عن أن المتهم قام بالتسويق لنفسه عبر فيديوهات جمعته مع فنانين ومشاهير بطريقة النصب والاحتيال، وطلبت النيابة العامة تفريغ محتوى جميع فيديوهات المتهم التي يقوم خلالها بانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي.

كانت جهات التحقيق قررت حبس المتهم  15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الخاصة به.

وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة تمهيدا لاستدعاء المغنية «ساندي» للاستدلال عما نسبته للمتهم في منشور لها على تطبيق "إنستجرام" تتهمه بالنصب والتسبب في إصابتها أثناء جلسة علاج طبيعي. 

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن المتهم ألقي القبض عليه منذ عام وجرى إخلاء سبيله إلا أنه استمر في نشاط النصب والاحتيال، وتفحص الأجهزة الأمنية علاقات المتهم لبيان جميع الجرائم التي ارتكبها بعد توجيه عدد من الفنانين اتهامات ضده.


التفاصيل الكاملة لاتهام المطربة ساندى لـ«سمكري البنى آدمين»


وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة ومباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة قد أغلقت، بالأمس، مقر المركز المملوك لأحد الأشخاص، أطلق على نفسه لقب "سمكرى البنى آدمين"، وافتتح مركز علاج طبيعي فى منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حرصا وحفاظا على صحة المواطنين، وطالبت النيابة بالتحري عن هويته وعن ترخيص المكان وترخيص مزاولة مهنة الطب.

فيما حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، المواطنين من التعامل مع المدعو "يوسف خيري.ع" وشهرته “سمكرى البنى آدمين”، وذلك لانتحاله صفة أخصائى العلاج الطبيعى، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعى.

وأوضحت النقابة، في بيان، أن إدارة مباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع النقابة العامة، قد أغلقت مقر المركز المملوك لسمكرى البنى آدمين بمدينة نصر، وتشميعه، وكررت تحذيراتها من التعامل مع سمكرى البنى آدمين حرصا وحفاظا على صحة المواطنين. وطالبت المواطنين بالتأكد من هوية دكتور العلاج الطبيعى ومن ترخيص المكان، وترخيص مزاولة المهنة.

- تحذير ساندي على "إنستجرام": لمس النخاع الشوكي

كانت ساندي حذرت عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، من «سمكري البني آدمين» الذي ظهر مؤخرا في عدد من فيديوهات النجوم، وقالت: «ده نصاب وعملي إصابة كانت هتعملي شلل رباعي، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي، لوكان قطعه كنت اتشليت أو مت»، وأضافت: «منه لله يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل، تحذير ياجماعة مش أي حاجة الفنانين أو الأنفلونسرز يعلنوا عنها تعملوها أرجوكم».

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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