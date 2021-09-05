الإمارات تدين هجمات الحوثيين على السعودية

دانت الإمارات محاولة الحوثيين استهداف مدن بجنوب السعودية، من خلال الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، التي اعترضتها قوات التحالف العربي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، أكدت الإمارات في بيان لـ "وزارة الخارجية و التعاون الدولي" أن استمرار "هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن "يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة"، مؤكدة أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الوزارة "تضامن الإمارات الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وشدد البيان على أن "أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

وأعلن التحالف العربي، يوم السبت، اعتراض وتدمير وإحباط "هجوم باليستي" باتجاه المنطقة الشرقية للمملكة.

وفي وقت لاحق، أعلنت قوات التحالف العربي عن "اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران" جنوب المملكة.

وكانت قوات التحالف أعلنت في وقت سابق من السبت عن إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية واستهدف أيضا جنوب المملكة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن تقديم 49.919 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيانها، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغ 18.405.147 جرعة، بمعدل توزيع 186.09 جرعة لكل 100 شخص.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، أن 88.37% من إجمالي سكان دولة الإمارات تلقوا جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن 77.27% تلقوا جرعتين من اللقاح.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.