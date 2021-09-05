الأحد 05 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أساقفة إثيوبيا»: الحرب فى تيجراى أثرت على المساعدات الإنسانية

أرشيفية
أرشيفية

أصدر مؤتمر الأساقفة الإثيوبيين «CBCE» مذكرة مؤرخة بتاريخ 2 سبتمبر الجاري، قال: «إن العمليات الإنسانية في تيجراي  تتأثر بشدة بالحرب المستمرة التي تؤدي إلى الانقطاع المستمر ونقص أي نوع من الخدمات من الوقود إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية»، وفقًا لما نقله موقع «فاتيكان نيوز» الإيطالي.

و يشير الأساقفة إلى أن الكنيسة تحاول استخدام بدائل مختلفة ممكنة، مثل استخدام المجموعات اللوجستية للأمم المتحدة لإرسال المواد الغذائية الأساسية إلى السكان، وبالتالي، لا يوجد تعليق لتنفيذ الدعم الإنساني في تيجراي. 

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه في الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر سوف تطلق الكنيسة الكاثوليكية الإثيوبية أسبوعًا للصلاة من أجل إنهاء حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتحقيق السلام، وقال الأساقفة في بيانهم: «نطلب من جميع المؤمنين الصلاة لإنهاء الحرب في أثيوبيا».

وبدأ الصراع في أثيوبيا وتحديدًا في الشمال في إقليم تيجراي في 4 نوفمبر 2020 ، بعد أن اتهمت حكومة أديس أبابا، جبهة تحرير تيجراي بتنفيذ هجوم على قاعدة عسكرية فيدرالية، واستمر الصراع في تيجراي بشكل متقطع ؛ وكانت السلطة التنفيذية الإثيوبية قد أعلنت في نهاية شهر يونيو وقف إطلاق النار من جانب واحد، وسحب القوات المسلحة من المنطقة .

و لم تقبل الجبهة الشعبية لتحرير تيجري الهدنة، حيث قامت بتوسيع خارطة وجودها لتدهل أمهرة وتقاتل القوات الأمهرية التي قاتلت إلى جانب أديس أبابا في الأشهر الأخيرة.

وفي سياق متصل، كشف موقع «ذا ريبورتر أثيوبيا» عن انهيار الوضع الاقتصادي الأثيوبي بسبب ضعف الحكومة الحالية وفشلها في اتخاذ إجراءات إصلاحية.

وتابع الموقع: «في أثيوبيا هناك ارتفاع  كبير في معدل  الفقر المُعاش، ولا يزال العديد من الإثيوبيين يعانون من النقص المستمر في الضروريات الأساسية في حياتهم اليومية، ويعاني أكثر من نصفهم من مستويات متوسطة أو عالية من الفقر ، ويصف معظمهم أداء الحكومة في القضايا الاقتصادية بالضعف.

ووفقًا للموقع: هناك مجموعة من العوامل التي حكمت على نسبة مذهلة من الإثيوبيين بالعيش في فقر مدقع. 

مؤتمر الأساقفة الإثيوبيين العمليات الإنسانية في تيغراي إفليم تيجراي إقليم تيجراي الإثيوبي إقليم تيجراي المعارض

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

التحقيق مع لاعب سابق نصب على مواطنين بمدينة نصر

استطلاع: الاشتراكيون الديمقراطيون فى ألمانيا يتقدمون بخمس نقاط مئوية على المحافظين

«مدبولي» عن مشروع النهر الأخضر: شريان حياة يخترق قلب العاصمة الإدارية

زعيمى النمسا وصربيا يناقشان منع اللاجئين الأفغان من دخول الأراضى الأوروبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

حسين دعسة

درعا.. نهاية البداية لتدويل الأزمة السورية

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

صور

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينين بمخيم الجلزون

زيارة سرية.. ماذا حدث بين ملك الأردن والرئيس الإسرائيلي؟

الخارجية الفلسطينية: استمرار جرائم الاحتلال يستدعى البدء فى تحقيقات الجنائية الدولية