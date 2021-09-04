البحرين تدين استمرار الحوثي في إطلاق طائرات مسيرة تجاه السعودية

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، بشدة، استمرار ميليشيا الحوثي، في إطلاق طائرات مسيرة مفخخة تجاه المملكة العربية السعودية، بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، واصفةً ذلك بأنه انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية، في بيانٍ لها مساء السبت، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت اليوم من اعتراض أربع طائرات مسيرة وتدميرها، مؤكدة موقف مملكة البحرين الراسخ المتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية وكل من يدعمها.

اعتراض طائرات مفخخة

‏‎وفي وقتٍ سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير ٣ طائرات مسيرة ومفخخة تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال التحالف العربي، في بيانٍ له مساء اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن التصعيد الحوثي عدائي همجي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضاف التحالف العربي، في بيانه: "نتابع النشاط الحوثي بإطلاق المسيرات المفخخة ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين".

كما أعلن التحالف، مساء اليوم، اعتراض وإحباط هجوم بالستي عدائي باتجاه المنطقة ‎الشرقية بالمملكة، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين باتجاه مدينتي نجران وجازان بالسعودية.

إدانة إماراتية

يأتي ذلك فيما أكدت دولة الإمارات في بيانٍ لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، مساء اليوم، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة الإماراتية، المجتمع الدولي، على أن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.