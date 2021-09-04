أحمد زاهر متهم بالتحرش والاعتداء على فنانة صاعدة في «كدبة كبيرة»

كشفت الحلقة الأولي من حكاية “كدبة كبيرة” بمسلسل “ورا كل باب”، بطولة الفنان أحمد زاهر، عن الخطوط الأولي من فكرة العمل نفسه، حيث اتهمت أحد الفنانات الصاعدات الشخصية التي تقدمها الفنانة إيمان سلامة، الفنان أحمد زاهر الذي يقدم شخصية الدكتور يحيي أبو المجد، بالتحرش والاعتداء عليها.

وجاء ذلك ضمن أحداث الحلقة الأولي من المسلسل، حيث رفض يحيي أبو المجد تقديم عمل فني معروض عليه من أحد شركات الإنتاج ضمن أحداث المسلسل، بينما فوجئ بدخول احد الفتيات ومعها أحد الشباب وأرادات التصوير معه، في خدعة للإعلان عن قيامها بالبطولة معه في الفيلم، وهو ما رفضه وهو ما أغضبها.

وكان ذلك المشهد هو أخر الحلقة الأولي من المسلسل الذي يعرض علي شاشة قناة الحياة، حيث قامت الفتاة بالكذب علي كل متابعيها عندما أعلنت في فيديو أن “يحيي أبو المجد”، الشخصية التي يقدمها أحمد زاهر، في المسلسل قام بالتحرش والاعتداء عليها، بينما طلبت الفتاة من كل أصدقائها عمل مشاركة للفيديو حتي ترد علي رفضه التصوير معها.