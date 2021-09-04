السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تبث حصص مراجعة ليلة امتحان لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

وزير التعليم
وزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بث حصص مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الدور الثاني من خلال منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/، كما أن شرح المناهج متاح كامًلا  على قناة الوزارة على «يوتيوب» https://youtube.com/c/MoEEgyptEduStream فى إطار حرصها على دعم أبنائها الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ فى الدور الأول من امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة.

وانطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث أدى 18ألف و555 طالب/طالبة الامتحان في مادة اللغة العربية بالشعبتين (العلمية، الأدبية) وطلاب الدمج، كما أدى عدد (6) طلاب من المكفوفين امتحان اللغة العربية (الورقة الأولى)، داخل 338 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

خلال الاول العربية وزير الثانوية عمل اليوم امتحانات المركزى دراسة جمهور مشكلات ازمة مستوى سوهاج لاب الثانوية العامة لدور الثاني سبتمبر 2021 وزارة التربية والتعليم و ب الثانوية العامة حافظة سوهاج

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لم تعد شرطى العالم!

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