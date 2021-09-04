السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صندوق علاج الإدمان يحدد 5 معايير للموافقة على قروض المتعافين

علاج الإدمان
علاج الإدمان

أكد صندوق مكافحة علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاحتماعي، أن بداية جديدة مبادرة تم تدشينها لإقراض المتعافين من مرض تعاطى وإدمان المواد المخدرة التابعين للخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبدعم من بنك ناصر الاجتماعي لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم وذويهم.

وأشار الصندوق إلى أن أهداف المبادرة هي:

1- الدمج المجتمعى للمتعافين من الإدمان.

2- تشجيع وحث المتعافين على الاستمرار فى التعافى.
3- توفير فرص عمل من خلال الإقراض وعمل مشروع صغير يساعد على تحمل أعباء الحياة.
4- الحفاظ على أسرة المتعافى عن طريق تحسين الظروف المعيشية لهم.
5- الحد من فرص تعرض المتعافى للانتكاسة.
 

أما عن المعايير والضوابط الخاصة بالمبادرة:-

1- ضرورة أن يكون المتعافى منتظم في حضور البرنامج العلاجي الفردي والجماعي.

2- أن يكون المتعافي متوقف عن التعاطي مدة لا تقل عن 10 أشهر.

3- ألا يكون المتقدم لطلب الحصول على القرض له سوابق إجرامية أو قانونية تعوقه عن الحصول على القرض.

4- ألا يكون المتعافى لديه أمراض عقليه مصاحبة للإدمان (تشخيص مزدوج).

5- أن يكون سن المتقدم للحصول على القرض لا يقل عن 21 عاماً.
 

وأوضح  عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ـ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  انه تم تدريب وتأهيل ما يقرب من 5 الآف متعافي على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل خلال الفترة الماضية ،لافتا الى أن البرنامج التأهيلي للمتعافين من الإدمان هو الدمج، من حيث التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي " وبرنامج مهارات منع الانتكاسة ،كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل "،وأيضا التأهيل البدني "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي،كذلك إطلاق الصندوق  مبادرة “بأيدينا” حيث يقوم لأول مره المتعافين من الإدمان بتصميم وتنفيذ جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لجميع مراكز علاج الإدمان الجديدة ، مثلما يحدث حاليا للمركز الجديد  المقرر افتتاحه  في شهر أكتوبر المقبل  بمحافظة قنا.

مشروعات وزيرة التضامن وزارة التضامن علاج الإدمان بنك ناصر الاجتماعي المواد المخدرة مشروعات صغيرة التضامن الاحتماعي عمرو عثمان مكافحة وعلاج الإدمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

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وائل لطفي

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