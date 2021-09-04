وزيرة الثقافة والغضبان يشهدان عرضًا لدار الأوبرا المصرية ببورسعيد (صور)

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، عرضًا فنيًا لأشهر أغانى ديزني لنجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفي بالمركز الثقافى بمحافظة بورسعيد، وذلك فى إطار فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2021 تحت رعاية الرئيس السيسي التى تستمر فعالياتها حتى نهاية العام الجاري، بحضور عمرو عثمان، نائب المحافظ وقيادات وزارة الثقافة.

وزيرة الثقافة والغضبان يشهدان عرضًا لدار الأوبرا

وأشاد محافظ بورسعيد ووزيرة الثقافة بالعرض الفنى ومستوى الأداء المتنوع والمميز لنجوم فرقة أوبرا القاهرة، موضحًا أنه سيقام خلال سبتمبر العديد من الفعاليات المتنوعة التى تتضمن معرضًا للكتاب تنظمة الهيئة المصرية العامة للكتاب وآخر للوثائق التاريخية أعدته دار الكتب والوثائق القومية، ويقام مساء الأحد 5 سبتمبر عرضًا لفرقة رضا ويضم مجوعة من أشهر التابلوهات والاستعراضات الخاصة بالفرقة، كما تنتقل عروض السيرك القومي الى المدينة الباسلة يومي الخميس والجمعة 9 و 10 سبتمبر.

وزيرة الثقافة والغضبان يشهدان عرضًا لدار الأوبرا

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم أن وزارة الثقافة أعلنت عن إقامة 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية انطلقت مارس الماضي وتهدف إلى الاحتفاء بالمدينة الباسلة وإبراز مقوماتها الثقافية، وتشارك فيها جميع قطاعات وزارة الثقافة وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة، بجانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية وغيرها من الأنشطة الثقافية والفنية.

وزيرة الثقافة والغضبان يشهدان عرضًا لدار الأوبرا

وزيرة الثقافة والغضبان يشهدان عرضًا لدار الأوبرا

وزيرة الثقافة والغضبان يشهدان عرضًا لدار الأوبرا