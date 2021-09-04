السبت 04 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزيرة الثقافة والغضبان يشهدان عرضًا لدار الأوبرا المصرية ببورسعيد (صور)

جريدة الدستور

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، عرضًا فنيًا لأشهر أغانى ديزني لنجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفي بالمركز الثقافى بمحافظة بورسعيد، وذلك فى إطار فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2021 تحت رعاية الرئيس السيسي التى تستمر فعالياتها حتى نهاية العام الجاري، بحضور عمرو عثمان، نائب المحافظ وقيادات وزارة الثقافة.

IMG-20210904-WA0180
وزيرة الثقافة والغضبان يشهدان عرضًا لدار الأوبرا 

وأشاد محافظ بورسعيد ووزيرة الثقافة بالعرض الفنى ومستوى الأداء المتنوع والمميز لنجوم فرقة أوبرا القاهرة، موضحًا أنه سيقام خلال سبتمبر العديد من الفعاليات المتنوعة التى تتضمن معرضًا للكتاب تنظمة الهيئة المصرية العامة للكتاب وآخر للوثائق التاريخية أعدته دار الكتب والوثائق القومية، ويقام مساء الأحد 5 سبتمبر عرضًا لفرقة رضا ويضم مجوعة من أشهر التابلوهات والاستعراضات الخاصة بالفرقة، كما تنتقل عروض السيرك القومي الى المدينة الباسلة يومي الخميس والجمعة 9 و 10 سبتمبر.

IMG-20210904-WA0179
وزيرة الثقافة والغضبان يشهدان عرضًا لدار الأوبرا 

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم أن وزارة الثقافة أعلنت عن إقامة 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية انطلقت مارس الماضي وتهدف إلى الاحتفاء بالمدينة الباسلة وإبراز مقوماتها الثقافية، وتشارك فيها جميع قطاعات وزارة الثقافة وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة، بجانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية وغيرها من الأنشطة الثقافية والفنية.

IMG-20210904-WA0181
وزيرة الثقافة والغضبان يشهدان عرضًا لدار الأوبرا 

وزيرة الثقافة والغضبان يشهدان عرضًا لدار الأوبرا
وزيرة الثقافة والغضبان يشهدان عرضًا لدار الأوبرا
وزيرة الثقافة والغضبان يشهدان عرضًا لدار الأوبرا
وزيرة الثقافة والغضبان يشهدان عرضًا لدار الأوبرا
وزيرة الثقافة والغضبان يشهدان عرضًا لدار الأوبرا
وزيرة الثقافة والغضبان يشهدان عرضًا لدار الأوبرا
وزيرة الثقات بورسعيد أبناء محافظة الشرقية مركز

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

التحقيق مع لاعب سابق نصب على مواطنين بمدينة نصر

«مدبولي» عن مشروع النهر الأخضر: شريان حياة يخترق قلب العاصمة الإدارية

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

أمطار وانخفاض تدريجي.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء

تأجيل محاكمة زوجة وعشيقها في مقتل «برنس مطروح» لـ 4 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

حسين دعسة

درعا.. نهاية البداية لتدويل الأزمة السورية

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

صور

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة سرية.. ماذا حدث بين ملك الأردن والرئيس الإسرائيلي؟

الخارجية الفلسطينية: استمرار جرائم الاحتلال يستدعى البدء فى تحقيقات الجنائية الدولية

بلدية الاحتلال الإسرائيلى تجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس