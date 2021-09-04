السبت 04 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تجدد الاحتجاجات الحاشدة في فرنسا ضد سياسة ماكرون لمواجهة كورونا

الاحتجاجات الحاشدة
الاحتجاجات الحاشدة في فرنسا

تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص مجددًا في فرنسا اليوم السبت، احتجاجًا على قواعد كورونا الأكثر صرامة في عطلة نهاية الأسبوع الثامنة على التوالي.

ودعت أطراف مختلفة لتنظيم 200 مسيرة احتجاجية في جميع أنحاء البلاد اليوم.

نظمت المظاهرات التي شهدتها جميع أنحاء البلاد، احتجاجًا على تطبيق نظام جواز السفر الصحي الذي طلب الرئيس ماكرون والحكومة إعداده لإثبات التطعيم أو الشفاء من العدوى أو إجراء اختبار تنتج عنه نتيجة سلبية لحمل المرض، وكذلك لإجراء التطعيم الإجباري لبعض الفئات المهنية بما في ذلك العاملون بالقطاع الصحي.

وتم رصد آلاف المشاركين مرة أخرى في مظاهرات أقيمت بالعديد من المدن الفرنسية.

وقالت محافظة مونبيلييه جنوبي البلاد: إن ما لا يقل عن ستة آلاف شخص نزلوا إلى شوارع المدينة، كما نزل حوالي أربعة آلاف في مدينة أفينيون.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن ما يصل إلى 170 ألف مشارك في جميع أنحاء البلاد شاركوا في مظاهرات اليوم.

كان أكثر من 200 ألف شخص نزلوا إلى الشوارع خلال أيام السبت في الأسابيع الماضية في شهري يوليو، وأغسطس الماضيين.

وأصبح جواز سفر كورونا الذي  يمكن حفظه في تطبيق كورونا الإلكتروني الوطني مطلوبًا في العديد من التحركات مثل زيارة المتاحف والمسارح ودور السينما والمقاهي والمطاعم، وكذلك عند السفر بالقطار أو الطائرة لمسافات طويلة.

وقد تلقى ثلثا السكان في فرنسا التي يصل عدد سكانها إلى 67 مليون نسمة التطعيمات الكاملة ضد كورونا، وبالتوازي مع ذلك يتراجع عدد المحولين إلى المستشفيات كما تراجعت حصيلة الإصابة بالعدوى خلال سبعة أيام.

لا يزال وضع كورونا في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية متوترًا، وبحسب استطلاع نشرته أمس الجمعة شركة أودوكسا باكبون للاستشارات الصحية بصحيفة "لو فيجارو" فإن 67% من الفرنسيين يؤيدون تطبيق نظام جواز السفر الصحي.

 

فرنسا كورونا المظاهرات جواز السفر ماكرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

التحقيق مع لاعب سابق نصب على مواطنين بمدينة نصر

«مدبولي» عن مشروع النهر الأخضر: شريان حياة يخترق قلب العاصمة الإدارية

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

أمطار وانخفاض تدريجي.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء

تأجيل محاكمة زوجة وعشيقها في مقتل «برنس مطروح» لـ 4 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

حسين دعسة

درعا.. نهاية البداية لتدويل الأزمة السورية

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

صور

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة سرية.. ماذا حدث بين ملك الأردن والرئيس الإسرائيلي؟

الخارجية الفلسطينية: استمرار جرائم الاحتلال يستدعى البدء فى تحقيقات الجنائية الدولية

بلدية الاحتلال الإسرائيلى تجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس