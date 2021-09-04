السبت 04 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 8 أشخاص جراء انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، السبت، جراء وقوع حادثي تصادم وانقلاب سيارة ملاكي منفصلين نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بالكيلو ٩٩ تجاه الإسكندرية بالطريق الصحراوي "القاهرة ـ الإسكندرية"، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وأسفر الحادث عن اصابة 4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون المركزي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم كلم من: "هبة عبد المحسن سعد، 36 عامًا، محمد عبد العاطي سيد، 44 عامًا، أحمد محمد عبدالعاطي، 6 سنوات، فاطمه محمد عبد العاطي، 12 عامًا"، جاري عمل الاسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي مع نفسها بالكيلو ١٧٠ طريق محور الضبعة اتجاه الضبعة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.

وأسفر الحادث عن اصابة 4 أشخاص وهم كل من: "عزيزة محمد عبد الوهاب، 63 عامًا، أمل عبدالوهاب عبدالمنعم، 29 عامًا، محمد باسم محمد، 10 سنوات، فارس باسم محمد، 8 سنوات"، جار عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تهميدًا للعرض علي النيابة العامة.

وشهدت محافظة البحيرة، صباح اليوم، مصرع شاب غرقا في شاطئ، مدينة إدكو بالبحر الأبيض المتوسط، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة من انتشال الجثة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى ادكو العام بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب أثناء السباحة بشاطئ إدكو، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سباحة المتوفي "
احمد رمضان عبد السلام "٢٤ سنة مقيم بناحية مركز شبراخيت  في مياه البحر، بث جرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة.

وتم نقل الجثة مشرحة مستشفى إدكو المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

محافظة انقلاب سيارة محمد عبد الوهاب مساعد وزير الداخلية الطريق الصحراوي مصرع شاب أمن البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

الأكثر قراءة

التحقيق مع لاعب سابق نصب على مواطنين بمدينة نصر

«مدبولي» عن مشروع النهر الأخضر: شريان حياة يخترق قلب العاصمة الإدارية

أمطار وانخفاض تدريجي.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

الأنبا مينا أسقف ورئيس دير الخطاطبة يكشف حقيقة التحفظ على أمواله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

ماجد حبته

اختبار جديد لسيادة تونس

علي ترك

«بوست» رياضي مفخخ

حسين دعسة

درعا.. نهاية البداية لتدويل الأزمة السورية

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

صور

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة سرية.. ماذا حدث بين ملك الأردن والرئيس الإسرائيلي؟

الخارجية الفلسطينية: استمرار جرائم الاحتلال يستدعى البدء فى تحقيقات الجنائية الدولية

بلدية الاحتلال الإسرائيلى تجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس