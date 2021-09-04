إصابة 8 أشخاص جراء انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، السبت، جراء وقوع حادثي تصادم وانقلاب سيارة ملاكي منفصلين نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بالكيلو ٩٩ تجاه الإسكندرية بالطريق الصحراوي "القاهرة ـ الإسكندرية"، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وأسفر الحادث عن اصابة 4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون المركزي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم كلم من: "هبة عبد المحسن سعد، 36 عامًا، محمد عبد العاطي سيد، 44 عامًا، أحمد محمد عبدالعاطي، 6 سنوات، فاطمه محمد عبد العاطي، 12 عامًا"، جاري عمل الاسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي مع نفسها بالكيلو ١٧٠ طريق محور الضبعة اتجاه الضبعة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.

وأسفر الحادث عن اصابة 4 أشخاص وهم كل من: "عزيزة محمد عبد الوهاب، 63 عامًا، أمل عبدالوهاب عبدالمنعم، 29 عامًا، محمد باسم محمد، 10 سنوات، فارس باسم محمد، 8 سنوات"، جار عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تهميدًا للعرض علي النيابة العامة.

وشهدت محافظة البحيرة، صباح اليوم، مصرع شاب غرقا في شاطئ، مدينة إدكو بالبحر الأبيض المتوسط، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة من انتشال الجثة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى ادكو العام بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب أثناء السباحة بشاطئ إدكو، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سباحة المتوفي "

احمد رمضان عبد السلام "٢٤ سنة مقيم بناحية مركز شبراخيت في مياه البحر، بث جرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة.

وتم نقل الجثة مشرحة مستشفى إدكو المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.