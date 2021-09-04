السبت 04 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعيين اللواء أحمد سليمان قائما بأعمال رئيس مصلحة الدمغة والموازين

علي المصيلحى
علي المصيلحى

أصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، قرارا بتعيين اللواء أحمد سليمان مساعدا للوزير وقائم بتيسير أعمال رئيس مصلحة الدمغة والموازين خلفا للواء عبد الله منتصر القادم من مركز المعايرة بالقوات الجوية لحين الإعلان عن اختيار رئيس مصلحة الدمغة والموازين خلال الفترة المقبلة.

وقام اللواء عبد الله منتصر رئيس المصلحة السابق خلال السنوات الماضية بتطوير المصلحة وعمل مشروع قانون لدمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة من خلال تطبيق الباركود والليزر لمنع حالات الغش التجاري.

وزارة التموين عدادات الكهرباء مصلحة الدمغة والموازين دمغ الذهب رئيس مصلحة الدمغة والموازين

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