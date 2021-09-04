رقمية وذكية: ساعات يجب على كل رجل معرفتها للأناقة (صور)

تخدم الساعات الرجالية أغراضًا أكبر من معرفة الوقت، حيث تعبر عن شخصية الرجل، وهى إكسسوار قيّم يجب اقتناءه ففي أثناء المصافحة اسمح لساعتك المختارة بالتحدث نيابة عنك، يمكن لساعة لا تشوبها شائبة أن تمنحك مزيدًا من الثقة لإجراء الاتصالات.

الساعات التناظرية

تتميز الساعات التناظرية بسهولة قراءتها بإحساس كلاسيكي، إذ تحتوي على عقرب للساعة وعقرب للدقائق وأحيانًا للثانية الاتصال الهاتفي في هذه الأنواع من الساعات بسيط واحترافي بأرقام مكتوبة إما رقميًا أو في شكل أرقام رومانية.

لا تزال هذه الساعة التقليدية مستخدمة على نطاق واسع مع شاشتها المتطورة والأنيقة، ارتديها مع السترات الصوفية والبلوفرات لإطلالة جذابة.

الساعات الرقمية

الساعات الرقمية العصرية والفخمة أعادت تعريف الوقت بالمعنى الحرفي للكلمة، حيث جعلت الساعات الرقمية عقارب الساعة عفا عليها الزمن وبدلاً من ذلك تومض الأرقام في طريق معرفة الوقت، بواسطة العمل بالطاقة الكهربائية هذه الساعات الرجالية سريعة وموثوقة.

ويمكن ارتداء هذه الأنواع من الساعات للرجال بشكل خاص مع بنطلون جينز وقمصان من الدنيم.

بغض النظر عن نوع الملابس هذه الأنواع المختلفة من الساعات هى واحدة من أفضل الإكسسوارات التي يجب أن تمتلكها، سواء كانت حفلة في منزل صديقك أو عشاء في عطلة نهاية الأسبوع مع عائلتك ستكون الساعة الرقمية رفيقًا عصريًا لمعصمك.

ساعة ذكية

تجمع الساعة الذكية ما بين جمال التصميم، وتعدد الوظائف وهذه الأنواع من الساعات سهلة الاستخدام للغاية، وتعد استثمار طويل الأجل.

ويمكنك إقران ساعة ذكية بالقمصان قبل الذهاب إلى الحفلات والاجتماعات، ونقترح عليك التمسك بالساعة التناظرية أو الرقمية للأحداث الرسمية مثل المقابلات أو اجتماعات مجلس الإدارة، وإذا كانت ساعتك تتناغم مع الإشعارات في منتصف المقابلة.

الساعات الرسمية

بإمكانك استكمال بدلتك الرسمية مع هذه الأنواع الأنيقة من الساعات، فهي مزودة بتوازن لإضفاء لمسة نهائية على ملابسك، كما أنها مثالية للمناسبات الخاصة، وهذه الأنواع من الساعات هى موروثات ثمينة يمكن أن تنتقل إلى الأجيال، ما يجعلها أكثر قيمة ولها ملمس ومظهر بسيط للغاية يجعلها تتناسب مع معصم مرتديها للحصول على مظهر جيد، وتترك إنطباع عظيم ليديك.

ساعات الكوارتز

هذه واحدة من أكثر الساعات شعبية للرجال، وهناك العديد من أنواع ساعات الكوارتز بأصناف مختلفة لتختار من بينها، وتبدو غير تقليدية عند ارتدائها مما يجعلها تلائم الشباب.

ساعة كرونوغراف

تتميز هذه الأنواع من الساعات بتصميم مميز، وتضفي مظهرًا رياضيًا، ما يجعل من المحبذ للرياضيين وسائقي الدراجات إضافة ساعة كرونوغراف إلى إكسسوارات الأزياء الخاصة بهم.

الساعات السويسرية

هذه هى العلامة التجارية الأكثر شهرة وتقديرًا للساعات في جميع أنحاء العالم هى الساعة السويسرية، وصمدت هذه الأنواع من الساعات أمام اختبار الزمن، نظرًا لجودتها الفائقة، فآلياتها المصنوعة يدويًا والمصنوعة جيدًا تميزها عن ساعات الرجال الأخرى.

ونعد قطعة إكسسوار للرجال صالحة لكل الأوقات، يمكنك ارتداء ساعات سويسرية بأشكالها وشبه الرسمية في أي مناسبة، إنها ساعة متعددة الاستخدامات وعصرية لا بد من اقتنائها لكل رجل.

ساعات عادية

أنت بحاجة إلى ساعة لتلتقطها، دون القلق بشأن تصميمها أو متانتها، قد تبدو الساعات غير الرسمية غير ملائمة لبعض الأوقات، لكن هذه الساعة ملائمة لجميع الأوقات، كما أنها مريجة في ارتدائها وأسعارها معقولة.

ساعات المراقبة الميدانية

الساعات الميدانية دقيقة ومتينة، نظرًا لاستخدامها في كل من الحربين العالميتين، اكتسبت هذه الأنواع من الساعات سمعة طيبة في الأداء الجيد تحت ضغط القتال.

صُممت هذه الساعات لتكون عملية للجيش، ويمكن استخدامها لمعرفة الوقت في الليل ومواجهة البيئات الصعبة، وغالبًا ما تكون الأرقام غامقة باللون الأبيض لجعل وقت القراءة سريعًا والميناء مضاد للوهج لتجنب انعكاسات أشعة الشمس.

الساعات الفاخرة

الساعات الفاخرة المزينة بالتوازن والنغمة، وربما بعض الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة هى مقتنيات يحرص بعض الرجال علي ارتداؤها، وتصنع من قبل الشركات المرغوبة في عالم الموضة.