السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دينا فؤاد توجه رسالة مؤثرة إلى ياسمين عبدالعزيز

دينا فؤاد
دينا فؤاد

وجهت الفنانة دينا فؤاد رسالة مؤثرة إلى الفنانة ياسمين عبدالعزيز قائلة: "أعلم أنها أقوى من أي مرض".

وأضافت دينا فؤاد في تصريح لـ"الدستور": "أتمني أن تعودي بالسلامة إلى مصر وجمهورها العربي.. أدعو الله أن يتم شفاها على خير".

سافرت ياسمين عبدالعزيز مؤخرًا إلي جينيف في سويسرا من أجل استكمال علاجها هناك.

وكانت الفنانة دينا فؤاد شاركت مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" في السباق الرمضاني الماضي، وهو الذي قام ببطولته أيضًا الفنان أحمد العوضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبدالعزيز، محمود حافظ، هدى الإتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبراوى، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى.

وتدور أحداث المسلسل حول "غزل" التي تعيش أزمات مع زوجها الذي يكبرها بسنوات، بسبب معاملته لها، حيث تزوجته بناءً على رغبة الأسرة، ولكنها تستطيع الهروب منه، وتتعرف على البلطجى الشهم سيف الخديوي، وتنشأ بينهما علاقة عاطفية تتطور مع الأحداث، ويواجهان المشكلات معًا في محاولة للتخلص منها.

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