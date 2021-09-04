بواقع 20% .. «التضامن» تحدد إعانة المرافق لصاحب معاش العجز
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن معاش العجز الكامل المستديم هو المعاش الذي استحق لثبوت العجز الكامل (المرضى/ الإصابي) أثناء الخدمة أو بعدها (خلال سنة أو بعد أكثر من سنة من ترك الخدمة).
وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني أن شروط الحصول على الإعانة هي:-
1- تحدد الإعانة بواقع 20% من قيمة معاش صاحب المعاش (الأساسى + المتغير ) أو المستحق شاملآ ما أضيف إليه من زيادات وإعانات ( فيما عدا المنحة المقررة بواقع 10 جنيهات).
2- يتم تعديل قيمة الإعانة مع كل زيادة في المعاش تقرر لمواءمة المعاش مع تكاليف المعيشة وتكون جزء منه، وكذا عند استحقاق زيادة الـ 5% كل 5 سنوات للمعاشات الإصابية في حالة استحقاقها.
3- لا تعتبر هذه الإعانة جزء من المعاش عند تحديد قيمة الزيادات المشار إليها بالبند (2)
4- يراعى فى تحديد قيمة الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب ما يأتي:
أ- لا يدخل فى تحديد قيمة الإعانة جزء المعاش المردود عليه نتيجة إيقاف معاش أحد المستحقين.
ب- وتدخل فى تحديد قيمة الإعانة جزء المعاش الذي آل إليه نتيجة قطع معاش أحد المستحقين.
ج- يجمع بين الإعانة المستحقة له عن كل من معاش والديه بدون حدود.
أما عن حالات قطع الإعانة حددتها وزارة التضامن فى:-
تقطع الإعانة ( أى ينتهى الحق فى الإعانة ) إعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تحقق إحدى الحالات الآتية :
1- إلتحاق صاحب المعاش أو المستحق بأى عمل أو مزاولته مهنة.
2- زوال الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر.
3- تاريخ إعادة الفحص فى حالة عدم تقدم صاحب المعاش أو المستحق لإعادة توقيع الكشف الطبى عليه.
4- وفاة صاحب المعاش أو المستحق.