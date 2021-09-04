السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايلاند: 15 ألفًا و942 حالة إصابة جديدة بكورونا و257 حالة وفاة

كورونا في تايلاند
كورونا في تايلاند

سجلت تايلاند، اليوم السبت، 15 ألفا و942 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و257 حالة وفاة، طبقا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم.
 

وأعلنت وزارة الصحة العامة، صباح اليوم، أنه من بين حالات الإصابة الجديدة، 15 ألفًا و665 حالة بين السكان و277 حالة بين نزلاء السجون.
 

وأمس الجمعة، خرج 20 ألفا و351 مريضا من المستشفيات ومنذ الأول من أبريل الماضي، عندما بدأت الموجة الثالثة لفيروس كورونا، تعافى 1.07 مليون شخص.


ومنذ بدء الجائحة العام الماضي، سجلت البلاد 1.27 مليون حالة إصابة، من بينها 1.10 مليون حالة شفاء.


وسجلت البلاد 257 حالة وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات 12 ألفا و537 حالة، خلال الموجة الثالثة و12 ألفا و631 منذ بدء الجائحة.

كورونا كوفيد الصحة اللقاح تايلاند

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