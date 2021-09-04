السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حي غرب الإسكندرية يطلق مبادرة «رؤية أجمل» لتجميل الشوارع والميادين

مبادرة رؤية اجمل
مبادرة رؤية اجمل بحي غرب

أطلق حي غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان مبادرة «رؤية أجمل» لأعمال النظافة والتجريف ورفع الأتربة ودهان أعمدة الإضاءة وصيانتها، ودهان بلدورات الأرصفة، وتقليم الأشجار والنخيل، وزراعة الأشجار والشجيرات وأعمال الرى، وإزالة الأتربة والمخلفات.

وبدأت المبادرة في أرجاء الحي، حيث تم رفع ١٠٩ طن أتربة ومخلفات، و تقليم الأشجار والنخيل من كوبري الهاويس وشارع سعيد ابن بطريق وسوق الجمعة وشارع ٢١٨، كما تم دهان الأرصفة بشارع المكس التي بدأت من حدود حي غرب بشارع المكس حتي كوبري ٢٧ بالقباري وذلك على جانبي الطريق والجزيرة الوسطى.

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مبادرة رؤية اجمل بحي غرب

كما تم دهان أعمدة الإضاءة بطول شارع المكس والتي بدأت من سنترال المكس وكوبري النوبارية، حيث تم دهان ٢٢٥ عامود إضاءة، وذلك بالإضافة إلى أعمال الصيانة والإنارة وتأمين الأعمدة والابران.

كما تضمنت فعاليات المبادرة أعمال تقليم الأشجار والنخيل ورفع كفاءة الحدائق وزراعتها، حيث تم تقليم ٨٧ شجرة وتقليم وتبليط ١٠٥ نخلة بكل من كوبري التاريخ والنوبارية وسوق الجمعة، وشارع المكس وكوم الشقافة فضلا عن ورفع كفاءة الحدائق بنطاق الحي وذلك بإزالة الحشائش والتنظيف وزراعة الأشجار وريها.

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مبادرة رؤية اجمل بحي غرب

يأتي ذلك في إطار تكليف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بالاهتمام بنظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة لظهور المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي أمام أهلها وزائريها.

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مبادرة رؤية اجمل بحي غرب

وكان قد شدد محافظ الاسكندرية على شركة النظافة ورؤساء الأحياء برفع كفاءة منظومة النظافة  و تدعيم المناطق ذات الكثافات السكانية الكبيرة بمعدات اكثر، مع الاهتمام برفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية أول بأول، موجها بالاستجابة الفورية لشكاوى ومطالب المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن .

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مبادرة رؤية اجمل بحي غرب

هذا وقد وجه المحافظ شركة النظافة بالبدء في تجريف الشوارع من الاتربة، ورفع نواتج عمليات تطهير شنايش الامطار اول باول منعا لانسدادها،  مؤكدا على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف حملات الحد من ظاهر النباشين لما تمثله من مظهر مسيئ للشكل العام للمدينة.

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مبادرة رؤية اجمل بحي غرب

مبادرة رؤية اجمل بحي غرب
مبادرة رؤية اجمل بحي غرب
حي غرب الإسكندرية رؤيه أجمل نظافة الشوارع المظهر الحضاري والجمالي محافظ الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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