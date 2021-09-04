السبت 04 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل قائد عسكري يمني في انفجار عبوة ناسفة

انفجار اليمن
انفجار اليمن

اغتال مسلحون مجهولون اليوم السبت، قائدا عسكريا في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بمدينة عدن، جنوبي البلاد.

وقال مصدرأمني، إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت في سيارة موسى محسن المشدلي، قائد جبهة الحازمية، بمحافظة البيضاء(وسط البلاد) اثناء مروره في مديرية دار سعيد بعدن.

وأشار المصدر إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل المشدلي، وإصابة عدد من مرافقيه.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، فيما لم يصدر أي تصريح من قبل السلطات الرسمية.

وتسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على مدينة عدن التي تشهد انفلاتا أمنيا وفوضى عارمة.

وشهدت مدينة عدن انفجارات وعمليات اغتيال طالت مسؤولين وضباطا وأفرادا في قوات الأمن والجيش، وخلفت خسائر كبيرة في صفوفهم.

وفي سياق متصل، أكدت صحيفة (الخليج) الإماراتية، الصادرة الجمعة، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن خرجت عن المسار الإقليمي والتمرد على الشرعيتين اليمنية والدولية، وبدل الإنصات إلى نداءات السلام تواصل انتهاكاتها السافرة واعتداءاتها الممنهجة متوهمة أنه ليس هناك من يردعها، وأن نهجها الانقلابي سيحقق لها ما عجزت عنه في سبع سنوات أدخلت فيها اليمن وشعبه حربا مدمرة وأزمة إنسانية بلا حدود.

وأضافت - في افتتاحيتها تحت عنوان "ليت الحوثي يتعقل" - أنه في مأرب تدور معارك عنيفة يخوضها الجيش اليمني لصد محاولات ميليشيات الانقلاب للسيطرة على تلك المحافظة الاستراتيجية، ورغم الخسائر البشرية الفادحة التي يتكبدها الحوثيون تصر قيادتهم على الزج بالمزيد من الشباب اليمني المجند، أغلبهم قسرا، في أتون القتال.

وأوضحت الصحيفة أن الأزمة الإنسانية التي يتم التحذير منها على مر الأيام، أصبحت واقعا مؤلما في انهيار الأنظمة الصحية والتعليمية، واتساع نطاق الفقر والمجاعة والجريمة، وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي.

وأكدت أن فشل الحوثي في جبهات المعارك دفعه إلى اختطاف من في مناطق سيطرته من اليمنيين واتخاذهم رهائن، وحتى يلفت أنظار العالم إليه يتجرأ بالعدوان على الأراضي السعودية بإطلاق الصواريخ والمسيرات العبثية، متحديا بذلك كل القوانين والمواثيق الدولية، وقاطعا الطريق أمام دعوات العودة إلى الرشاد والكف عن هذه التصرفات الإجرامية التي لن تزيده شيئا غير مزيد من الخزي والعزلة، فالاعتداءات المتكررة على السعودية عنوان آخر للفشل الحوثي الشامل، ولا يمكن أن تكون يوما «إنجازا عسكريا» طالما أن مبدأها وهدفها دعائي رخيص، فضلا عن أنها جرائم حرب وفق القانون الدولي.

الجيش اليمني اليمن مدينة عدن محافظة البيضاء الانفجار

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

«التعليم» تعلن أسعار كتب نظام التعليم الجديد

التعليم العالى: مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات حتى مساء الأحد

مفاجأة فى فيديو الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

نتائج ملاحق الدبلوم.. نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

درعا.. نهاية البداية لتدويل الأزمة السورية

صفاء النجار

الإنس والنمس.. نظام التفاهة نموذجًا

محمد عبدالعزيز

مزيد من الحكايات.. على هامش الذكريات

د.كريمة الحفناوى

الحفل الختامى للمبادرة الثقافية فى أسيوط

مؤمن المحمدي

30 يوليو

ماجد حبته

مصر.. الأردن.. ودولة فلسطين

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

صور

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

وصول بعثة الأهلى لكرة اليد بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

فقدان صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ رفح.. ومخاوف من اعتقال الاحتلال لهم

مشرعون أمريكيون يؤكدون ضرورة إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية

«بينيت» يعتزم اتخاذ خطوات للحد من الصراع «الإسرائيلى الفلسطينى»