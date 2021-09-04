اليمن يناقش مع «نداء جنيف» أنشطتها في مجال بناء السلام

ناقش وزير التخطيط والتعاون اليمني واعد باذيب، اليوم، مع مدير العمليات الدولية لمنظمة نداء جنيف هشام خضراوي، والمدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط فانس كولبيرت، جهود وأنشطة المنظمة الخاصة ببناء السلام وحماية المدنيين.

وأكد الوزير اليمني، حرص الوزارة على إنجاح مهام المنظمة، وأهمية التزامها والتزام جميع المنظمات بالبرتوكولات والقوانين النافذة، خصوصا وأن نوعية عمل المنظمة يساهم في تقريب التباينات المجتمعية وتقديم برامج لدعم المرأة والطفل في مناطق الصراعات المسلحة ومكافحة انتشار زرع الألغام.

ودعا إلى أهمية تفعيل أنشطة المنظمة التي تعنى ببناء السلم الأهلي وتعزيز قيم التفاهم والعيش المشترك وتدريب القيادات والكوادر الوطنية بمجال القانون الدولي وحقوق الإنسان.

من جهته، تطرق نائب وزير التخطيط اليمني نزار باصهيب إلى جهود الوزارة في تقديم التسهيلات والتنسيق مع الجهات والسلطات المحلية بالمحافظات بشأن تنفيذ أنشطة المنظمة وجهود الأخيرة في تنفيذ برامج التوعية لحماية المدنيين.

السلام في اليمن

واتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أمس، الحوثيين بأنها ترفض فكرة السلام وتعمل على عرقلة جهود تحقيقها.

وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن الحركة "ترفض فكرة السلام من أساسها، وتعمل على عرقلة كافة الجهود المبذولة من أجل تحقيقها من خلال تصعيد العمليات العسكرية المستمر في عدد من المحافظات وفي مقدمتها مأرب" التي وصفها بأنها "باتت أكبر تجمع للنازحين من مناطق سيطرة الميليشيات".

ونقلت وكالة "سبأ" عن بن مبارك خلال محاضرة ألقاها في معهد أسلو لأبحاث السلام (بريو)، أن "الحكومة اليمنية تنتهج السلام كأساس لإيقاف الحرب"، وشدد على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي جميع الضغوط الممكنة لإرغام الحوثيين على الاستجابة لمبادرات السلام وإنهاء الحرب.

واستعرض بن مبارك في محاضرة له بعنوان "مستقبل السلام في اليمن"، مستجدات الأوضاع في اليمن، وأسباب وجذور الصراع.