السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الإنس والنمس» يحقق 900 ألف جنيه إيرادات في شباك التذاكر أمس

الانس والنمس
الانس والنمس

حقق فيلم «الإنس والنمس» بطولة الفنان محمد هنيدي، أمس، إيرادات بلغت 900 ألف جنيه، ليحتفظ بالمركز الثاني، وذلك عقب طرح فيلم “ماكو” الذي تصدر شباك الإيرادات. 

 أبطال فيلم «الإنس والنمس» 

الفيلم يشارك في بطولته منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف الدسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير. 

فيلم «الجواهرجى»

على جانب آخر، أوشك محمد هنيدي على الانتهاء من تصوير فيلمه السينمائى الجديد «الجواهرجي» الذي يشاركه البطولة فيه النجمة منى زكي، التي تعود للتعاون مع محمد هنيدي بعد فترة غياب طويلة. 

فيلم "الجواهرجي" يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدى ومنى زكي ولبلبة، وأحمد السعدني الذي يجسد دورا مهما ومحوريا خلال أحداث الفيلم، وتليه الفنانة ريم مصطفى، ثم الفنان آسر ياسين، والفنانون أحمد حلاوة، وعارفة عبدالرسول، وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويخرجه إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر.

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