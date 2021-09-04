السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط نصابة أوهمت 4 أشخاص بقدرتها على استخراج الذهب

ضبط نصابة
ضبط نصابة

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 أشخاص "إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول بتضررهم من قيام (إحدى السيدات، تحمل جنسية ذات الدولة بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرتها على استثمارها فى مجال "تصدير بعض المنتجات، وكذا التنقيب عن الذهب" مقابل أرباح مالية، مما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تأكد صحة البلاغ وأن المتهمة إحدى السيدات، تحمل جنسية إحدى الدول، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أمكن ضبطها حال تواجدها بمحل إقامتها المشار إليه، بمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض علي النيابة 

 

وزارة الداخلية قسم شرطة الاموال العامة النصب والاحتيال التنقيب عن الذهب إحدى السيدات

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وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

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