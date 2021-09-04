موقع قبرصي: عقد أول اجتماع حكومي على المستوى الرئاسي بين مصر وقبرص يشير لعمق العلاقات

أكد موقع "In- Cyprus" القبرصي، أن عقد أول اجتماع حكومي تاريخي اليوم السبت، بين مصر وقبرص في القاهرة على المستوى الرئاسي لأول مرة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، يشير إلى بدء فصل جديد في العلاقات بين قبرص ومصر.

ووفقا للموقع القبرصي فسيناقش الرئيسان أجندة موسعة للقضايا المتعلقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، مما يعطي رسالة قوية أخرى من التعاون والإرادة المشتركة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وكشف الموقع أن الوفد المرافق لأناستاسيادس يتضمن وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتعليم والزراعة ونائب وزير النقل البحري والمتحدث باسم الحكومة.

وأوضح الموقع ان قضايا الطاقة، وزيادة تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين ، وتعزيز العلاقات التجارية تعد من بين أهم القضايا التي سيناقشها الرئيسان.

وأشار الموقع إلى أنه عقب الاجتماع ستجرى محادثات موسعة بمشاركة وزيري الحكومتين تناقش خلالها مختلف القضايا المتعلقة بالبلدين.

وفى وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أنه تعقد بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية صباح اليوم أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة الرئيس السيسي ونظيره القبرصي أناستاسيادس وبمشاركة الوزراء المختصين أعضاء وفدي البلدين.

وأضاف أن اللجنة العليا الحكومية، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، ستتناول عدة جوانب هامة من العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري والزراعة والتعليم والبيئة والشباب.

كما أوضح السفير بسام راضي، أن اجتماعات اليوم رفيعة المستوى تؤكد الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز إطار التعاون التقليدي بينهما وتطويره ليشمل مجالات جديدة، وكذلك ترسيخ الروابط العميقة وأواصر الصداقة التاريخية بين البلدين.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا التباحث حول المستجدات على الساحة السياسية إقليمياً وفي شرق المتوسط وعلى المستوى الدولي خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين الصديقين في المرحلة الراهنة، والتي تستوجب تكثيف التنسيق والتشاور بين مصر وقبرص على جميع المستويات، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام.