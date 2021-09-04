السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أوهمهم بسفر أولادهم للمشاركة في بطولة دولية.. ضبط عضو اتحاد الجمباز

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم السبت، من القبض علي عضو مجلس إدارة سابق في اتحاد الجمباز لقيامة بالنصب علي عدد من المواطنين والاستيلاء علي أكثر من مليون جنيه بزعم تدريب أطفالهم علي لعبة الجمباز في دولة أجنبية.

تفاصيل البلاغ

البداية عندما تعددت البلاغات في قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بقيام المدعو "خ ح" عضو مجلس إدارة سابق في اتحاد الجمباز  بالنصب علي عدد من أولياء الأمور بعد جمع  أكثر من مليون جنيه مقابل سفر أولادهم إلى دولة  بلغاريا للمشاركة في بطولة في شهر مارس 2019.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغات، وتم ضبط المتهم واقتياده لقسم شرطة مدينة نصر أول، وكشف التحريات الأولية أن المتهم حصل من كل لاعب مبلغ مالي 30 ألف جنيه بزعم تدريبهم على اللعبة.

وأوضحت التحريات أن المتهم تهرب من أولياء الأمور بحجة منع السفر بسبب تفشي فيروس كورونا.

بمواجهته اعترف بما جاءت به التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال المتهم.

 

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