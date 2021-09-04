إعطاء ملياري جرعة لقاح ضد كورونا لمواطني الصين

كشفت بيانات لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، عن أنها قدمت لمواطنيها ما مجموعه 7.5 مليون لقاح ضد فيروس كورونا، ليصل المجموع الكلي للتلقيحات إلى 2.092 مليار، بين جرعة وجرعتين، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتسعى الصين إلى تطعيم 70 إلى 80% من سكانها بحلول منتصف العام المقبل، وفقًا للمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبدأت الصين برنامج التطعيم في ديسمبر الماضي، مع إعطاء الأولوية للمجموعات الأكثر عرضة للخطر، وبينهم العاملون في المجال الطبي، ومن يعملون أو يدرسون في الخارج.

هذا، وأظهر إحصاء لـ"رويترز"، في وقت سابق اليوم، أن أكثر من 219.55 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و725294.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.