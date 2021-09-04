السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

للمساحات الصغيرة.. ديكورات لمرايا دائرية كبيرة للحصول على لمسة جريئة

المرايا الدائرية
المرايا الدائرية

تضيف "المرآة الدائرية"  أناقة مذهلة إلى مداخل المنزل، وغرف المعيشة والحمامات وغرف النوم على حدٍ سواء، ويأخذ الشكل الدائري للمرآة شكلًا زخرفيًا جميلًا، مع مجموعة من خيارات الإطارات المتنوعة، من العتيق والنحاسي إلى المرايات الحديثة.

ونرصد في التقرير التالي، مجموعة من ديكورات لمرايا دائرية كبيرة للحصول على لمسة جريئة  بحسب موقع “digsdigs”.

مدخل أنيق بوهو بمقعد خشبي وسجادة بوهو وإطار خشبي ومرآة مستديرة بالإضافة إلى أجراس معلقة
المرايا الدائرية 

مدخل أنيق بوهو، بمقعد خشبي وسجادة بوهو وإطار خشبي ومرآة مستديرة بالإضافة إلى أجراس معلقة.

مدخل أنيق بوهو مع مقعد خشبي ومرآة كبيرة الحجم بإطار ذهبي وسجادة بوهو ونبات محفوظ بوعاء
المرايا الدائرية 

مدخل أنيق مع مقعد خشبي ومرآة كبيرة الحجم بإطار ذهبي وسجادة بوهو ونبات محفوظ بوعاء.

غرفة معيشة بوهو أنيقة بألوان محايدة ، مع الكثير من النباتات المزروعة بوعاء ومرآة مستديرة كبيرة الحجم
المرايا الدائرية 

مع الكثير من الخضار بوعاء ومرآة مستديرة كبيرة الحجم

غرفة جلوس بوهو مصنوعة بألوان محايدة ، مع أريكة من الجلد البني ، ومنضدة عائمة ، ومرآة مستديرة بإطار ذهبي ولمسات من القمر والنجوم
المرايا الدائرية 

غرفة جلوس مصنوعة بألوان محايدة، مع أريكة من الجلد البني، ومنضدة، ومرآة مستديرة بإطار ذهبي ولمسات من ديكورات  القمر والنجوم.

غرفة معيشة بوهو مع أثاث خشبي ومن الخيزران ونباتات بوعاء وسجادة بوهو ومرآة مستديرة كبيرة الحجم
المرايا الدائرية 

غرفة معيشة مع أثاث خشبي من الخيزران ونباتات بوعاء وسجادة بوهو ومرآة مستديرة كبيرة الحجم.

مدخل جريء بجدار كحلي وطاولة كونسول سوداء ومرآة بإطار دائري بالإضافة إلى ثريا أنيقة
المرايا الدائرية 

مدخل جريء بجدار كحلي وطاولة كونسول سوداء ومرآة بإطار دائري بالإضافة إلى ثريا أنيقة.

خزانة أنيقة بزاوية مكياج بجدار رخامي ، ومنضدة زينة باللون الرمادي ، ومرآة بإطار ذهبي والعديد من الإكسسوارات
المرايا الدائرية 

خزانة أنيقة بزاوية مكياج بجدار رخامي، ومنضدة زينة باللون الرمادي، ومرآة بإطار ذهبي والعديد من الإكسسوارات.

مدخل منزل ريفي أنيق مع كونسول خشبي ومعدني وثريا ذات جوانب جذابة ومرآة مستديرة
المرايا الدائرية 

مدخل منزل أنيق مع كونسول خشبي ومعدني وثريا ذات جوانب جذابة ومرآة مستديرة.

مدخل بوهو ملون مع مقعد خشبي ، وسادة مخططة ، مرآة مستديرة ، سجادة مشرقة ونباتات أصص
المرايا الدائرية 

مدخل ملون مع مقعد خشبي، مع وسادة مخططة، مرآة مستديرة، سجادة ملونة ونباتات.

غرفة معيشة انتقائية ملونة بأريكة وردية ووسائد ملونة ونباتات بوعاء وجدار معرض ومرآة مستديرة
المرايا الدائرية 

غرفة معيشة انتقائية ملونة بأريكة وردية ووسائد ملونة ونباتات بوعاء وجدار معرض ومرآة مستديرة.

غرفة معيشة عصرية ملونة بجدران محايدة وكراسي صفراء وطاولة بلاطة وكرسي أكريليك ومرآة مستديرة
المرايا الدائرية 

غرفة معيشة عصرية ملونة بجدران محايدة وكراسي صفراء وطاولة بلاطة وكرسي أكريليك ومرآة مستديرة.

مدخل آرت ديكو ساحر مع طاولة كونسول خشبية ومقاعد رمادية ومصابيح قاعدة مطبوعة ومرآة مستديرة
المرايا الدائرية 

مدخل آرت مكون من ديكور ساحر مع طاولة كونسول خشبية ومقاعد رمادية ومصابيح قاعدة مطبوعة ومرآة مستديرة.

حمام حديث رائع بجدار من القرميد الرمادي ومصابيح سوداء ومنضدة من الحجر الرمادي ومرآة مستديرة
المرايا الدائرية 

حمام حديث رائع بجدار من القرميد الرمادي ومصابيح سوداء ومنضدة من الحجر الرمادي ومرآة مستديرة

غرفة نوم حديثة محايدة جميلة مع سرير منجد مريح ، وخرز رمادي ، وكراسي ومقاعد مريحة ومرآة مستديرة كبيرة
المرايا الدائرية 

غرفة نوم حديثة محايدة جميلة مع سرير منجد مريح، وخرز رمادي، وكراسي ومقاعد مريحة ومرآة مستديرة كبيرة.

غرفة معيشة حديثة من منتصف القرن مع منضدة زينة خشبية ومصباح كبير ومرآة مستديرة كبيرة الحجم وبعض النباتات
المرايا الدائرية 

غرفة معيشة حديثة من منتصف القرن مع منضدة زينة خشبية ومصباح كبير ومرآة مستديرة كبيرة الحجم وبعض النباتات

مدخل بسيط من بوهو مع مقعد خشبي وسجادة مطبوعة وغطاء من الفرو الصناعي ونبات أصيص بالإضافة إلى مرآة مستديرة
المرايا الدائرية 

مدخل بسيط مع مقعد خشبي وسجادة مطبوعة وغطاء من الفرو الصناعي ونبات أصيص بالإضافة إلى مرآة مستديرة.

غرفة طعام عصرية ساحرة بجدار رمادي اللون ومرآة مستديرة كبيرة وثريا جذابة وكراسي سوداء
المرايا الدائرية 

غرفة طعام عصرية ساحرة بجدار رمادي اللون ومرآة مستديرة كبيرة وثريا جذابة وكراسي سوداء.

حمام طبيعي حديث ببلاط أبيض ومنضدة زينة خشبية بسطح من الطين ومرآة مستديرة كبيرة فوقه
المرايا الدائرية 

حمام طبيعي حديث ببلاط أبيض ومنضدة زينة خشبية بسطح من الطين ومرآة مستديرة كبيرة فوقه.

حمام محايد مغطى بالرخام الأبيض وجدران محايدة ومرآة مستديرة كبيرة الحجم مضاءة لجعل المساحة أكثر إشراقًا
المرايا الدائرية 

حمام محايد مغطى بالرخام الأبيض وجدران محايدة ومرآة مستديرة كبيرة الحجم مضاءة لجعل المساحة أكثر إشراقًا.

غرفة جلوس راقية بجدران بيضاء وأثاث غامق بتصميم كلاسيكي ومرآة مستديرة كبيرة الحجم تملأ المساحة بالضوء الطبيعي
المرايا الدائرية 

غرفة جلوس راقية بجدران بيضاء وأثاث غامق بتصميم كلاسيكي ومرآة مستديرة كبيرة الحجم تملأ المساحة بالضوء الطبيعي.

بهو حديث راقٍ بجدران بحرية ، وكونسول زجاجي ، وإطار أسود ، ومرآة دائرية ، ونبات في إناء.
المرايا الدائرية 

مدخل حديث راقٍ بجدران كحلية اللون، وكونسول زجاجي، وإطار أسود، ومرآة دائرية ، ونبات في إناء.

المراء الدائرية تضيف عامل ا أنيق ا عامل ا أنيق ا الحمامات غرف النوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

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