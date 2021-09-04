تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 4-9-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، نهارا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وليلا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



وتشهد بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شبورة مائية في الصباح الباكر، بينما تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، نشاط رياح على فترات متقطعة، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد (مرسى علم– المجرى الملاحي– أبو سمبل) على فترات متقطعة (40% تقريبا).



وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط.. من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 36 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 34 26

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 29 23

السلوم 30 22

سيوة 34 20

بورسعيد 31 26

دمياط 31 25

الزقازيق 34 26

المنصورة 34 25

الاسماعيلية 34 23

السويس 33 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 33 24

نخل 33 17

نويبع 35 29

طابا 34 25

كاترين 36 19

الطور 33 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 28

الفيوم 35 26

بنى سويف 35 26

المنيا 35 25

أسيوط 35 24

سوهاج 38 25

قنا 40 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

ادفو 43 29

أبوسمبل 42 29

الوادي الجديد 39 28

شلاتين 41 28

أبو رماد 41 28

حلايب 38 27

رأس حدربة 36 26



