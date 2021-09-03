حصاد القوى العاملة اليوم.. بدء الدورة التدريبية الثانية للفندقة الأحد.. وتحصيل مستحقات مصري بالإمارات

شهدت وزارة القوى العاملة، اليوم الجمعة، عددا من الأحداث المهمة، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء التدريب من الجنسين للمتقدمين للدورة الثانية الفندقة الشاملة الأحد المقبل بمديرية القوى العاملة بسوهاج بمركز التدريب المهني التابع لها بحي الكوثر المجهز بأحدث الآلات والمعدات اللازمة للتدريب الفندقي، وفقاً لمعايير الفندقة العالمية، لمدة ستة أسابيع أربعة أسابيع بالمركز، وأسبوعين بفندق الهيلتون بالأقصر.

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كما أعلن وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في حصول عامل مصري على مستحقاته البالغة 25 ألف درهم إمارتي، أي ما يوازي 107 آلاف جنيه تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن المصري"ع.ج.غ"؛ لحصوله عليها لدى شركة المحالة، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

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وأشار وزير القوى العاملة، إلى قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بتعيين 1947 شابا، من بينهم 29 من أصحاب القدرات من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 4806 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 350 فرصة عمل للشباب من الجنسين، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

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ومن جانبها قالت إيمان السيد شحاتة، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، إن المديرية قامت خلال شهر يوليو الماضي بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 521 منشأة دوريا، وعمل 28 حملة تفتيش شامل، وأسفر ذلك عن تحرير 220 محضرا، كما تم التفتيش على 11 منشأة يعمل بها 10 أطفال وتم إنذار 7 منشآت منها بالمخالفات لإزالتها، وتحرير 2 محضر فوري للمنشآت المخالفة، وإجراء التفتيش على 221 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 163 محضرًا للمنشآت المخالفة.

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوي المقدمة لمكاتب علاقات العمل 193 شكوى، تم تسوية 29 منها ودياً، و إحالة 40 للقضاء، وحفظ 50 شكوى، ومازالت هناك 74 شكوى تحت البحث والدراسة.

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