الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

المبعوث الأمريكى بالمفاوضات النووية: لا يمكن انتظار قرار إيران بشأن المفاوضات إلى الأبد

المفاوضات النووية
المفاوضات النووية

قال كبير مبعوثي الولايات المتحدة للمفاوضات النووية في فيينا روبرت مالي إن إدارة الرئيس جو بايدن "لا يمكنها الانتظار إلى الأبد" حتى تقرر إيران أنها تريد استئناف المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام .2018
وقال مالي في مقابلة مع تليفزيون وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة لم تتلق أي مؤشر على أن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي مستعد للالتزام بجولة سابعة من المحادثات للعودة إلى الامتثال للاتفاق المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأضاف مالي أنه "لا يمكننا الانتظار إلى الأبد بينما تواصل إيران تقدمها النووي لأن تقدمهم في مرحلة ما سيجعل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أقل قيمة بكثير للولايات المتحدة"، على الرغم من أنه أضاف أن الولايات المتحدة "مستعدة للتحلي بالصبر".

وعلى صعيد آخر، اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن "الدبلوماسية الدفاعية جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية الإيرانية".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، خلال لقائه القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد رحيم موسوي، قال عبد اللهيان إن "الجيش الإيراني، وعبر حضوره المقتدر بشتى الأصعدة والمجالات، فضلا عن الجانب الأمني فهو يحمل رسالة من السلام والمحبة إلى بلدان المنطقة".

وأعرب عن "تقديره للخدمات التي يقدمها الجيش الإيراني على نطاق واسع في سياق تأمين البلاد"، مؤكدا "استعداد وزارة الخارجية التام لتدعيم الدبلوماسية الدفاعية والدفع بأهدافها".

من جانبه، هنأ اللواء موسوي، أمير عبداللهيان بتوليه حقيبة الخارجية في الحكومة الجديدة، مؤكدا "جاهزية الجيش الإيراني للتعاون الوثيق والشامل مع الجهاز الدبلوماسي وتحقيق أهداف السياسة الخارجية في إيران".

واشنطن المبعوث الأمريكي إيران المفاوضات النووية

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