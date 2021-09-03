الجمعة 03 سبتمبر 2021
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مصر

تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى 2021

غدا امتحانات طلاب
غدا امتحانات طلاب الثانوية العامة الدور الثانى

نستعرض لكم فى هذا التقرير جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، حيث يبدأ غدا طلاب الثانوية العامة  السبت 4 سبتمبر الجارى، أداء امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى لعام 2021؛ حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني فى المواد الراسبين فيها.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى 2021

 ويبدأ جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة لعام 2021 غدا السبت، بامتحانات موحدة للشعبتين العلمية والأدبية فسيقوم غدا طلاب الثانوية العامة للدور الثانى على حسب الجدول بأداء الامتحان فى مادة اللغة العربية،  يليها الأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية، والإثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية، والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ، والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 9 سبتمبر الديناميكا، والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا، والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

ضوابط جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى لعام 2021

أعلنت  وزارة التربية والتعليم، أن قواعد دخول امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى لعام 2021 كما هى لم تتغير حيث يسمح فقط لمن رسب فى مادة أو مادتين بامتحان الدور الأول للثانوية العامة دخول اختبارات الدور الثانى، أما من رسب فى 3 مواد دراسية فأكثر سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، ويبلغ أعداد الطلاب الخاضعين لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، نحو 160 ألف طالب.

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 استعدادات استقبال طلاب الثانوية العامة الدور الثانى لعام 2021

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق امتحانات الثانوية العام لعام 2021 حيث تم تحديد عدد لجان السير وأيضا تكليف المراقبين ورؤساء اللجان والانتهاء من طباعة الأسئلة وكراسات البابل شيت، كما تم تعقيم اللجان ومدها بالمستلزمات الصحية والوقائية من كمامات ومطهرات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان أثناء أداء الطلاب للاختبارات.

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