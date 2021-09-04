بطريقة علم النفس.. كيف تعرف أنك في علاقة من طرف واحد؟

تتمتع الصداقات والعلاقات الرومانسية بالعطاء الطبيعي للمشاعر، فمن المفترض أن يكون الشعور متبادل من أجل استمرار الحب والعلاقة.

ويمكن للعلاقات في بعض الأحيان أن تفقد التوازن وتصبح ما يعرف بعلاقة من جانب واحد، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في المعاناة النفسية وقد تكون مرهقة جسديًا وعاطفيًا للطرف المنبوذ.

يشرح عالم النفس الإكلينيكي "سكوت بيا" العلامات الحمراء للعلاقة أحادية الجانب - وطرق إنهاء هذه العلاقات بأفضل طريقة ممكنة، وفقًا لما ذكره موقع "clevelandclinic" الطبي.

ما هي العلاقة من طرف واحد؟

أوضح سكوت، أن العلاقة من طرف واحد ما هي إلا شخص يقدم الحب طوال الوقت بدون وجود رد فعل من الجانب الأخر، قائلًا: "نحن نعتمد على بعضنا البعض، لذا لابد من وجودك مع الشخص الصحيح حتى تستطيع تلبية احتياجات النفسية".

العلاقة أحادية الجانب بها قدر أكبر من عدم اليقين وتتلخص في قيام شخص واحد بالمزيد من الاهتمام سواء عاطفيًا أو جسديًا، فهي علاقة يسيطر عليها الجهد والطاقة والمهام الغير متوازنة.

على عكس الصداقات أحادية الجانب، فإن العلاقات الرومانسية أحادية الجانب، غالبًا ما تنطوي على "التزامات مشتركة" يوميًا سواء ترتيب المنزل أو تحضير الطعام، فالحياة فيها روتينية.

ما هي علامات العلاقة من جانب واحد؟

تبدو كل علاقة أحادية الجانب مختلفة لأن عدم التوازن يمكن أن يأتي ضمن مجموعات المهارات والقيم والأفكار المشتركة، كما يقول الدكتور بيا.

وأوضح خبراء علم النفس أن العلاقة الأحادية تجعلك تشعر بالإرهاق طوال الوقت، كما شريكك لا يضحي أبدًا بأي شيء مهم بالنسبة لك، بالإضافة إلى كثرة الاعتذارات.

ويمكن أن يتسبب الضغط الناتج عن علاقة أحادية الجانب أيضًا في حدوث آثار جانبية جسدية وعاطفية، حيث يمكن أن تكون عرضة للإصابة بالاكتئاب، القلق، الخوف بالإضافة إلى إضطرابات النوم.

وأضاف الخبراء أنه يمكن أن تؤثر عوامل مثل بيئتنا المنزلية وتاريخ العائلة ونوع نماذج العلاقات التي نشأنا عليها أيضًا في كيفية ارتباطنا بالآخرين كبالغين، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عدم التوازن في العلاقة.