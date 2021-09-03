بإطلاق نار كثيف.. طالبان تحتفل بسيطرتها على بنجشير

احتفلت حركة طالبان الافغانية، اليوم، بسيطرتها على ولاية بنجشير بإطلاق نار كثيف في سماء العاصمة الأفغانية كابول.

وأفادت شبكة سكاي نيوز، أن أحمد مسعود وأمر الله صالح غادرا البلاد إلى طاجيكستان.

ويشكل أحمد مسعود، نجل الزعيم الراحل أحمد شاه مسعود، وعدد من القادة المحليين السابقين ما يسمى بـ"جبهة المقاومة الوطنية"، لمقاومة هجمات طالبان في وادي بنجشير، وقد انضم له نائب الرئيس السابق أمر الله صالح.

واندلعت مواجهات مسلحة بين مقاومة بنجشير وحركة طالبان قبل 4 أيام على جبهتين على الأقل، وهما جبهة "ممر خواك" الذي يقع عبر الطريق المتجه إلى الشمال الغربي بالقرب من رأس وادي بانشير، عبر سلسلة جبال "هندو كوش"، وعند مدخل وادي بنجشير.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت طالبان إنها سيطرت على 10 مواقع داخل بنجشير، لكن المتحدث باسم بنجشير فقير زاده نفى ذلك، مؤكدا أنه "لم تطأ قدم أي عنصر من طالبان الوادي".