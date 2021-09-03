السبت 04 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين بني سويف»: التحفظ على طن ألبان مجهولة المصدر

ألبان
ألبان

نظمت مديرية التموين في بني سويف حملات مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين لمواجهة جميع أشكال الغش التجاري.

وقال المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف في تصريح خاص للدستور إن الحملات الرقابية أسفرت عن ضبط طن من الألبان مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 15 كجم دهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك، والتحفظ 25 عبوة عصائر غير مطابق للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وتحررت محاضر بالمخالفات وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بني سويف غير صالحة للاستهلاك الآدمي مجهولة المصدر دهون حيوانية المواد الغذائية

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وائل لطفي

قناة سويس مائية وقناة سويس برية وأخرى تحت الأرض

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